‘Sempre achei o Cuca mais treinador que o Renato Gaúcho’, conta Arnaldo Ribeiro Comentarista avaliou trabalhos passados dos técnicos e destacou preferência por comandante do Atlético Mineiro ao do Flamengo

Cuca e Renato Gaúcho estão entre os técnicos mais badalados do Brasil. Para o comentarista Arnaldo Ribeiro, contudo, o treinador do Atlético Mineiro é melhor do que o do Flamengo. De acordo com o jornalista, Cuca teve mais trabalhos de sucesso e montou um time menos dependente de grandes jogadores no Galo do que Renato no Rubro-negro.

– Sempre achei o Cuca mais treinador que o Renato [Gaúcho]. Não é comparar o trabalho atual, é comparar a trajetória como treinador. O Renato tem um grande trabalho na vida: o Grêmio. O Cuca tem vários bons trabalhos. Se você quiser, o Fluminense finalista da Libertadores, mas oh, vou te contar, tem uma trajetória mais longeva. O Cuca fez bons trabalhos em diversas equipes, e acho o trabalho dele no Atlético [Mineiro] bom – explicou o comentarista durante o programa ‘Posse de Bola’.

– Vejo o time do Atlético como um “time”, vejo o Flamengo como uma constelação de bons jogadores. Aí é dependência fica até maior, dos jogadores que estão machucado e tudo mais, até do Michael. O Bruno Henrique também é um jogador que se destacava com o Renato porque é um jogador da base da jogada individual, então é uma questão – acrescentou o jornalista.

– O problema que o Cuca teve no início com o Hulk foi bem no início, no Campeonato Mineiro, ele achou a posição ideal do Hulk e continuou jogando bem. Ele achou a posição do Zaracho, que nunca tinha jogado com o Sampaoli, excelente. Arana e Júnior Alonso, que não deram certo com Sampaoli, perfeitos do lado esquerdo. O jogo do Atlético passa por todos os jogadores, não tem ligação direta, essa é uma questão. O time do Atlético é bom – completou Arnaldo Ribeiro.

O Atlético Mineiro volta a entrar em campo neste domingo para enfrentar o Cuiabá pela 28ª rodada da Série A do Brasileirão 2021. Depois disso, o Galo já tem compromisso marcado para enfrentar o Fortaleza pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil.

