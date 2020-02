Semis da Copa do Rei terão Real Sociedad-Mirandés e Athletic Bilbao-Granada

A Real Sociedad vai enfrentar o Mirandés nas semifinais da Copa do Rei, o único sobrevivente da segunda divisão, enquanto o Athletic Bilbao encara o Granada em busca da final do torneio, após o sorteio realizado nesta sexta-feira na sede da Federação Espanhola de Futebol.

Os jogos de ida serão disputados em 12 de fevereiro e os de volta ocorrem em 4 de março para decidir os os times que disputarão a grande final no dia 18 de abril no estádio Cartuja, em Sevilha.

A Real Sociedad, que na quinta-feira eliminou o Real Madrid ao vencer no Bernabéu por 4-3 pelas quartas de final, a última fase do torneio com partida única, receberá na quarta-feira o modesto Mirandés, que passou por cima de times da elite do futebol espanhol.

O único sobrevivente das equipes da segunda divisão chegou às semifinais da Copa do Rei, oito anos depois de conseguir a façanha pela última vez (em 2012), depois de eliminar três clubes da primeira divisão: Celta, Sevilla e Villarreal.

O Athletic, que retorna à semifinal pela primeira vez desde 2015, receberá o Granada, que na terça-feira eliminou o Valencia, atual campeão do torneio.

O time basco eliminou o Barcelona (1-0) na quinta-feira com um gol de Iñaki Williams nos acréscimos (90+3).

— Programação das semifinais da Copa do Rei (horário de Brasília):

Ida:

Quarta-feira, 12 de fevereiro:

(17h00) Athletic Bilbao – Granada

Quinta-feira, 13 de fevereiro:

(17h00) Real Sociedad – Mirandés (2ª)

Volta:

Quarta-feira, 4 de março:

(17h00) Mirandés (2ª) – Real Sociedad

Quinta-feira, 5 de março:

(17h00) Granada – Athletic Bilbao

gr/psr/aam