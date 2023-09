Semifinalistas em torneios continentais, Fluminense e Fortaleza se enfrentam pelo Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/09/2023 - 7:30 Compartilhe

Nas semifinais da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, respectivamente, Fluminense e Fortaleza se enfrentam neste domingo, às 16h, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com certeza seria um jogo para lotar o Maracanã, que está interditado e passando por reformas. Por isso, este grande confronto foi transferido para o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

O Fluminense não esconde que a sua prioridade é a Libertadores, onde vai encarar o Internacional por vaga na final, está sim confirmada para o Maracanã. Mas antes precisa pensar no Brasileirão. Sem perder há três jogos, tenta continuar dentro do G-6. Hoje, soma 35 pontos.

Diferente de como foi no empate por 2 a 2 com o Athletico-PR, o técnico Fernando Diniz deve usar o time titular, apesar do desgaste contra o Olimpia, na vitória por 3 a 1 no Paraguai. O zagueiro Marlon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o lateral Marcelo, lesionado, são desfalques. O zagueiro Felipe Mello deixou o campo machucado e deve ser poupado. Em seu lugar deve entrar David Braz. A diretoria já confirmou também que acertou a permanência de Felipe Mello, de 40 anos, por mais um ano no clube. Ele vai assinar nos próximos dias um vínculo até o final de 2024.

A expectativa é que Diniz escale a mesma formação que levou para o Paraguai, com quatro atacantes. Qualquer coisa diferente disso será por preservação. Caso resolva poupar, nomes como os do lateral Guga, os meio-campistas Martinelli e Lima, além do atacante Lelê devem aparecer entre os titulares.

“Temos um sonho gigante e queremos realizá-lo, mas também temos que pensar no próximo jogo, contra o Fortaleza. É um time muito bem treinado, que também está em uma semifinal de copa. Vamos focar no nosso próximo compromisso, mas, claro, estamos trabalhando para conquistar o maior sonho da torcida do Fluminense”, disse Diniz.

Vindo de três triunfos consecutivos no Brasileirão, com 32 pontos, o Fortaleza precisa da vitória para voltar à briga pelo G-6. Mas agora precisa esquecer a Sul-Americana, torneio no qual vem fazendo história. Na semifinal, encara o Corinthians.

O Fortaleza não terá o seu principal atacante: Marinho está suspenso. Além deles, o técnico Juan Pablo Vojvoda não conta com vários atletas lesionados: os meias Calebe e Hércules, além do atacante Pedro Rocha.

Assim como o Fluminense, o Fortaleza deve vir a campo com o que tem de melhor até pelo bom momento do clube no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, venceu o Coritiba por 3 a 1.

“O Fortaleza vem fazendo um trabalho sério. Confiamos em nós. Muitas vezes executamos e sabemos o que estamos fazendo. Temos um elenco para buscar grandes coisas. A Sul-Americana é muito importante, mas não podemos esquecer o Brasileirão”, ressaltou Vojvoda.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias