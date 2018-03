Semifinalista, Rogerinho também perde na duplas no Brasil Open

Poucas horas após ser eliminado da chave de simples no Brasil Open, Rogério Dutra Silva se despediu também nas duplas. O brasileiro e o checo Roman Jebavy foram derrotados pelos argentinos Federico Delbonis e Maximo González pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 10/7, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Com a derrota, Rogerinho caiu nas semifinais das duplas. A outra semi será disputada somente neste sábado. Assim, Delbonis e González terão que esperar pelo duelo entre os também argentinos Carlos Berlocq e Nicolas Kicker e Wesley Koolhof (Holanda) e Artem SitaK (Nova Zelândia) para conhecerem seus adversários da final, marcada para domingo.

Horas antes, Rogerinho havia sido superado pelo argentino Horacio Zeballos num duelo equilibrado de três sets, com parciais de 6/7 (3/7), 6/2 e 6/4, em 2h21min. Ele era o último brasileiro na disputa do torneio de nível ATP 250, nas duas chaves. Com o revés, Rogerinho perdeu a chance de voltar a figurar no Top 100, posição importante para tentar entrar diretamente na chave de Roland Garros, em maio.