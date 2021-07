Semifinalista do Paranaense e líder na Série D, Cascavel colhe frutos de sequência no planejamento Em 2021, o Cascavel já disputou 19 partidas, sendo 13 pelo regional, quatro pelo Brasileirão e dois jogos pela Copa do Brasil. No total, são dez vitórias, oito empates e uma derrota

O Futebol Clube Cascavel vem colhendo bons frutos da sequência do planejamento iniciado ainda no fim da temporada do ano passado. Pela segunda vez consecutiva, a Serpente passou da segunda fase do Campeonato Paranaense e lidera o Grupo A8, do Campeonato Brasileiro da Série D, com oito pontos conquistados em quatro jogos disputados.

A boa fase vem acompanhada também dos números, que já são superiores aos da temporada passada, e, consequentemente, os melhores da história recente do clube. Em 2020, o time aurinegro disputou 31 jogos: 15 pelo Estadual e 16 pela Série D, somando 17 vitórias, seis empates e oito derrotas. Números esses que deram ao Cascavel um aproveitamento de 61,2% no ano.

Até aqui, em 2021, o FC Cascavel já disputou 19 partidas, sendo 13 pelo Paranaense, quatro pelo Brasileirão e dois jogos pela Copa do Brasil, somando dez vitórias, oito empates e uma única derrota. Estes números dão ao time comandado pelo técnico Tcheco um aproveitamento de 66,6% na temporada.

– Hoje, nossa pontuação nos dá a liderança e segurança para poder trabalhar. Mas o mais importante é a forma como a equipe vem jogando, nos deixa seguro para sequência do campeonato. Temos agora duas partidas em casa, onde precisamos fazer o máximo de pontos possíveis para ter uma segurança à frente. É uma competição traiçoeira, não acabou nem o primeiro turno, temos que foco e concentração para prosseguir e buscar desenvolver o mesmo nível e padrão de jogo que estamos fazendo, isso vai ser o mais importante agora – destacou Tcheco.

O diretor de futebol do FC Cascavel, Rudinei Guimarães, falou sobre o planejamento da equipe e sobre os frutos importantes que a sequência do trabalho vem tendo dentro de campo e, consequentemente, refletindo nos números. Além da disputa da Série D, o Cascavel também segue vivo no Campeonato Paranaense e aguarda a definição das datas para os jogos da semifinal contra o Athletico Paranaense.

– Dentro do que tínhamos como objetivos para esta temporada já conseguimos, que era buscar novamente vagas para a Série D e Copa do Brasil do ano que vem, competição essa que participamos pela primeira vez. Chegamos novamente a uma semifinal do Paranaense, e temos a real possibilidade de sonhar com o título. Mas o nosso principal desejo para 2020 é sem dúvida o acesso para Série C do Brasileiro. Por isso toda diretoria do Cascavel se empenhou em montar uma equipe qualificada, forte e competitiva. Desta forma trouxemos vários reforços de nível para conquistar o tão sonhado acesso – destacou Guimarães.

