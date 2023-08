Semifinalista do ‘No Limite’, Carol Nakamura não será convidada para o BBB, esclarece Boninho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/08/2023 - 10:20 Compartilhe

Semifinalista do reality show ‘No Limite’, a bailarina Carol Nakamura não deve participar do Big Brother Brasil de 2024. Os fãs da artista ainda chegaram a pedir a participação da famosa no programa, mas o diretor Boninho tratou de afastar a possibilidade.

No aplicativo X (antigo Twitter), Boninho afirmou que não pretende levar Nakamura para a casa mais vigiada do Brasil, uma vez que o diretor não convoca participantes de outros reality shows para o confinamento do BBB.

“Já vou adiantar aqui. Ela [Carol Nakamura] é uma amiga e querida, mas não! Mantenho minha decisão de não levar nenhum ex-reality pro BBB. Fez um outro, mesmo que seja nosso [da TV Globo], está fora”, escreveu Boninho.

Nos comentários da publicação de Boninho, contudo, os internautas apontaram uma discrepância do diretor, uma vez que o surfista Pedro Scooby, participante do BBB 22, já havia participado do ‘Exathlon’, um reality de competição e resistência gravado na República Dominicana, exibido pela Band TV.

