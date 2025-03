Semifinais do Paulista A2 vai ter Primavera x Taubaté e Capivariano x Ituano

Os semifinalistas do Campeonato Paulista da Série A2 foram conhecidos, nesta quarta-feira, quando foram disputados os jogos de volta das quartas de final. Duas vagas foram definidas somente na disputa de pênaltis.

Nas semifinais, o Primavera vai enfrentar o Taubaté, enquanto o Capivariano vai pegar o Ituano, num duelo regional. Como na fase anterior, a vaga na final será definida em dois jogos, avançando o time que tiver o maior saldo de gols agregado. Os finalistas vão garantir o acesso à elite paulista em 2026.

A primeira rodada semifinal deve ser confirmada para o próximo fim de semana. Primavera e Capivariano, com melhores campanhas, vão ser visitantes e terão a vantagem de decidir suas vagas em casa no jogo de volta. O departamento técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF) deve confirmar, ainda nesta quinta-feira, as datas e horários.

À tarde, em Indaiatuba, o Primavera venceu o Santo André por 1 a 0, com gol de Lucas Douglas, de cabeça. Como o primeiro jogo, na região do ABC, tinha ficado no 0 a 0, o Primavera avançou.

Situação semelhante aconteceu no estádio Joaquinzão, em Taubaté, onde o time da casa venceu o São José por 1 a 0 com gol de Guthieres. No primeiro jogo, em São José dos Campos, os rivais tinham empatado sem gols.

Dois mandantes reverteram a vantagem, porém, só garantiram suas vagas nos pênaltis. Em Itu, o Ituano venceu por 3 a 1 a Ferroviária, igualando o saldo porque em Araraquara a Ferroviária tinha vencido por 2 a 0. Nos pênaltis, o Ituano ganhou por 3 a 2.

Perto dali, em Capivari, o Capivariano fez 2 a 1 em cima do XV de Piracicaba, que tinha vencido por 1 a 0 o primeiro jogo. Com saldo de gols igual a definição aconteceu nos pênaltis, quando o time da casa levou a melhor: 5 a 4.

CONFIRA OS RESULTADOS DAS QUARTAS:

Primavera 1 x 0 Santo André (ida 0 x 0)

Taubaté 1 x 0 São José (ida 0 x 0)

Capivariano 2(5) x (4) 1 XV de Piracicaba(ida 0 x 1)

Ituano 3 (3) x (2) 1 Ferroviária