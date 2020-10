Sementes: Secretaria de Agricultura gaúcha remete 19 pacotes ao Ministério

São Paulo, 08 – A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) do Rio Grande do Sul informou nesta quinta-feira (8) que encaminhou 19 pacotes de sementes não solicitadas vindas do exterior pelo correio para o Ministério da Agricultura. Segundo a pasta estadual, em nota, o material foi entregue pela população nas inspetorias de defesa agropecuária no interior do Estado e também em Porto Alegre.

Conforme o chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da secretaria, Ricardo Felicetti, “não há um padrão entre as espécies remetidas, e alguns pacotes, inclusive, têm mais de uma espécie”. A secretaria também alerta para o risco de se plantarem essas sementes, que podem conter pragas, como ácaros, fungos e bactérias não existentes no País.

Veja também