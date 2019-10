‘Sementes da Paz’ ajuda a mudar comportamento de alunos em escolas

Nova Iguaçu -Setenta orientadores educacionais da rede municipal de educação de Nova Iguaçu participaram, nesta terça-feira (1), de um debate sobre violência na família, na sociedade e nas escolas. O encontro, realizado na Casa do Professor, sede da Secretaria Municipal de Educação, foi mais uma ação do Projeto ‘Sementes da Paz’, promovido pelo Departamento de Ações Pró-Sustentabilidade (Deape), do Tribunal de Justiça (TJ) do Rio de Janeiro, em parceria com a Escola de Governo da Prefeitura de Nova Iguaçu.

O encontro serviu também, para os participantes contarem um pouco de suas experiências com os estudantes em sala de aula depois de participarem do projeto, que tem entre seus objetivos propiciar aos professores refletirem sobre violência doméstica e os prejuízos no desenvolvimento emocional dos alunos e na formação dos futuros cidadãos.

Professora do Centro de Educação Especial Paul Harris, Gisele Conceição Moura, revelou que o aprendizado no ‘Sementes da Paz’ já trouxe bons resultados em sala de aula, com alunos mais disciplinados e com comportamento menos hostil. Ela explicou que iniciou o projeto com crianças do 4º ano, alunos repetentes e com dificuldades comportamentais e de aprendizagem, apresentando nas aulas vídeo que fala sobre o encadeamento de uma atitude agressiva.

“Refletimos sobre como ter comportamentos mais assertivos para evitar casos violentos como xingamentos, intolerância religiosa e questões raciais. Fizemos um trabalho artístico, com dobraduras em formato de pombas que foram penduradas na entrada da sala de aula. Os alunos se ajudaram e colocaram em prática sua criatividade. Percebemos diferenças na relação entre eles e no trato com os professores”, comentou Gisele.

“O Sementes da Paz é um dos programas mais importantes que a Prefeitura realiza, pois temos que trabalhar nas escolas as questões de violência, como o bullying, mutilação e suicídio, por exemplo, que afeta pais, alunos e professores”, disse a secretária executiva da Escola de Governo da Prefeitura de Nova Iguaçu, Rojane Calife Jubram.