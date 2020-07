Semelhança entre Malvino Salvador e filha mais velha surpreende seguidores

O ator Malvino Salvador compartilhou hoje (29) uma foto com suas três filhas e com a esposa, Kyra Gracie. As meninas, Sofia – de um relacionamento passado, Ayra e Kyara posam com Kyra e o barrigão, em que espera o quarto filho do ator, agora um menino.

O que chamou a atenção dos seguidores foi a semelhança entre Malvino e a filha mais velha, Sofia. “É a sua cara”, comentou uma seguidora. “Que família linda”, disse outra. A foto tem 66 mil curtidas no Instagram. Os cinco posam em um cenário com mar ao fundo, curtindo o sol em família.

