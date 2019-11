Semana tem mais de 2,7 mil vagas abertas

Rio – A semana começa com vagas de emprego abertas para quem busca uma oportunidade de retornar para o mercado de trabalho. Há 2,7 mil postos abertos. A Comunidade Católica Gerando Vidas realiza três ações: a primeira é hoje no Sinttel, no Maracanã, com 210 oportunidades. Na quinta-feira será na quadra da escola de samba do Arranco, no Engenho de Dentro, com oferecidas 720 oportunidades. Já na sexta, na Acadêmicos de Santa Cruz, com 180 vagas. Também está previsto curso de pizzaiolo na quada do Arranco, na quarta-feira.

A Prefeitura do Rio está com 604 vagas. Os interessados devem ir a um dos Centros Municipais de Trabalho e Emprego (CMTEs) com identidade, CPF, carteira de trabalho e PIS. Há vagas para os níveis Fundamental e Médio.

A Atento está com 400 vagas para o cargo de operador de atendimento. As inscrições vão o dia 10. Para se candidatar, o interessado deve enviar e-mail para recrutamento@atento.com.br. No e-mail deve conter currículo, nome, cidade, telefone e DDD.

Já na Luandre são 317 vagas para cargos como operador de loja e técnico de enfermagem, com salários de R$1.582 até R$2.280. A inscrição é pelo site www.luandre.com.br.

A Lojas Americanas está com 100 vagas temporárias para auxiliar de loja em Niterói e São Gonçalo. Não é necessário ter experiência, mas é preciso ter a partir de 18 anos e Ensino Médio completo. As inscrições vão até o dia 12. Os interessados devem ir na Rua do Passeio, na Cinelândia, de segunda a sexta, das 8h30 às 15h, e levar documentos e caneta para as provas.