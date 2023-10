Semana do empreendedor: 5 funções do WhatsApp Business para alavancar seu negócio

O WhatsApp está na palma da mão dos brasileiros. É nele que nos conectamos com familiares e amigos, e é onde também conversamos com os negócios, o que faz dele um grande aliado para o empreendedor.

Para apoiar os pequenos negócios, o app também conta com uma versão gratuita, o WhatsApp Business, com diversas ferramentas para oferecer a jornada completa em um só lugar. O aplicativo possibilita uma experiência personalizada em um único canal para venda, atendimento e suporte em uma plataforma onde clientes já estão presentes. Desde a pandemia, a maioria dos pequenos negócios no Brasil já utilizam o WhatsApp – mas será que estão utilizando todo o potencial das ferramentas criadas especialmente para eles?

Pensado para simplificar a vida do empreendedor e ajudá-lo a crescer os seus negócios, o WhatsApp Business oferece ferramentas para as principais etapas de negócio. Os clientes podem, sem sair do aplicativo, pesquisar uma empresa (Guia de Negócios), conferir seus produtos e serviços (Catálogo), adicioná-los ao carrinho (Carrinho) e efetuar o pagamento (Pedidos + Pagamentos) com apenas alguns cliques.

Para aproveitar todas as ferramentas e benefícios do WhatsApp Business para os pequenos empreendedores impulsionarem seus negócios, listamos algumas dicas importantes:

Seja descoberto por novos clientes usando o Guia de Negócios

Com o Guia de Negócios do WhatsApp Business, as pessoas podem descobrir empresas de forma rápida e conveniente, inclusive por meio de geolocalização, ou entrar em contato novamente com um negócio que já conhece sem a necessidade de ter seu número salvo. Esse recurso ajuda empresas a alcançarem clientes novos, além de permitir compartilhar informações no perfil comercial.

Mostre todos os seus produtos com os Catálogos

Com os catálogos, os pequenos negócios não precisam enviar um arquivo para cada cliente, como um cardápio ou uma lista de serviços, por exemplo. E os consumidores podem ter acesso às informações a qualquer momento, sem necessidade de espera. As empresas também podem organizar os itens em seus catálogos por categoria, para que os clientes não precisem mais percorrer longas listas de itens para encontrar o que procuram. Por exemplo, um restaurante pode criar coleções com aperitivos, pratos principais e sobremesas, e uma loja de roupas pode adicionar coleções de roupas masculinas, femininas, camisas, calças e muito mais. Depois que as pessoas escolhem o que comprar, elas podem adicioná-lo ao carrinho e enviar o pedido para a empresa. Você também pode compartilhar um produto ou o catálogo completo na conversa com o cliente. Para criar um catálogo, basta tocar em Mais opções > Configurações > Ferramentas comerciais > Catálogo.

Não deixe seu cliente esperando e tenha mais agilidade nas respostas

Para facilitar a comunicação com seus clientes, o WhatsApp Business permite a configuração de mensagens automáticas, para que o cliente saiba quando pode esperar um retorno seu e já receba informações básicas sobre aquele atendimento. Por exemplo, um encanador pode dizer: “Olá, não estou disponível no momento. Por favor, espere um retorno a partir das 9h00 em dias úteis. Para agilizar seu atendimento, confira meus catálogo de serviços oferecidos aqui no WhatsApp e envie as informações do que necessita para que eu te envie um orçamento.”

O app também cria respostas rápidas usando os dados do seu perfil comercial. Você pode enviar uma resposta rápida contendo seu horário de atendimento, seu endereço ou até mesmo seu perfil comercial. Com as respostas rápidas, também é possível criar atalhos para as mensagens de texto e de mídia, como fotos e vídeos, que você envia com mais frequência para seus clientes.

Receba pagamentos direto no WhatsApp

O recurso de pagamentos no WhatsApp veio para completar a jornada de compra do cliente, somada ao importante papel de diminuir as situações que levam a perda de vendas. Os negócios que querem receber pagamentos via WhatsApp Business podem vincular sua conta a um parceiro de pagamento compatível (adquirente) – como Cielo, Mercado Pago, Rede, GetNet, SumUp e Stone – e criar um pedido no aplicativo para aceitar pagamentos de seus clientes com segurança. Assim como todos os recursos do WhatsApp, o serviço de pagamentos foi criado para ser seguro.

Os números dos cartões são criptografados e armazenados com segurança e as pessoas devem criar um PIN de pagamento (ou biometria) e usá-lo para cada pagamento. Além disso, o número do cartão é tokenizado, com base nas tecnologias das bandeiras Mastercard e Visa, para proteger os dados dos clientes e reduzir o risco de fraude. Cada adquirente possui sua estratégia com relação às taxas aplicáveis. Na página do Help Center , os empreendedores encontram vídeos e tutoriais sobre como receber pagamentos via WhatsApp.

Traga mais pessoas para o seu negócio com anúncios no Instagram e Facebook

Os empreendedores também podem levar cada vez mais clientes a conversar com o seu negócio por meio do formato de anúncio “ Clique para o WhatsApp ”, que leva o consumidor direto do Feed do Instagram e Facebook para uma conversa no WhatsApp. Esses anúncios permitem que as empresas aproveitem as plataformas baseadas em feeds extremamente populares da Meta para iniciar conversas em um momento de alto interesse, aumentando o potencial de conversão.

