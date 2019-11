Semana de trabalho reduzida aumenta produtividade na Microsoft do Japão

A filial da Microsoft no Japão, país conhecido pelas numerosas horas extras, fez um experimento recentemente e conseguiu maior produtividade com menos horas de trabalho, graças a uma semana de trabalho de quatro dias.

Em agosto, a Microsoft Japão fechou os escritórios às sextas-feiras e deu um dia de descanso a mais na semana aos 2.300 funcionários no país, informou a empresa em um comunicado.

A filial também limitou as reuniões de trabalho a 30 minutos e cinco participantes no máximo, e estimulou a comunicação on-line.

O resultado: a produtividade por trabalhador aumentou 39,9% em agosto na comparação com o mesmo mês no ano anterior. O consumo de energia elétrica caiu 23,3% e o de papel impresso 58,7%, indicou a Microsoft Japão.

“Os funcionários querem ter modos de trabalho variados”, destacou a empresa, que pretende adotar um programa similar no inverno, mas sem conceder um dia de descanso especial desta vez: os funcionários terão que utilizar seus dias de férias existentes.

A experiência aconteceu no momento em que o governo japonês tenta estimular modos de trabalho mais flexíveis, como o trabalho à distância, a tempo parcial ou com horários flexíveis para evitar a hora do rush nos transportes.

As iniciativas pretendem combater o fenômeno do “karoshi” (morte por excesso de trabalho) e favorecer a taxa de natalidade, em queda no país. A adoção das medidas foi limitada entre as empresas até o momento.