Semana de protestos sindicais na Argentina contra a reforma trabalhista de Milei

AFP 06/05/2024 - 13:43

Os sindicatos dos transportes públicos terrestres, aéreos e marítimos da Argentina protestaram nesta segunda-feira (6) em repúdio à reforma trabalhista promovida pelo governo do ultraliberal Javier Milei, no início de uma semana que terá uma greve geral na quinta-feira (9) convocada pelos principais sindicatos União.

Em Buenos Aires, capital argentina, o metrô, o serviço de trem, os ônibus e os voos da estatal Aerolíneas Argentinas foram afetados por assembleias de trabalhadores que causaram atrasos e cancelamentos de serviços.

Na terça-feira, as organizações sociais voltarão a marchar na capital argentina para exigir aumentos na ajuda às cozinhas populares; na quinta-feira, os principais sindicatos anteciparam a sua adesão à greve geral, a segunda contra as políticas de Milei desde que assumiu o cargo em dezembro.

O governo aplicou um forte plano de ajuste fiscal com eliminação de subsídios, liberalização de preços e aumentos de taxas de serviço, medidas com as quais obteve equilíbrio nas contas públicas, mas às custas de um conflito social crescente com milhares de demissões e o colapso de atividade econômica e consumo.

Nesse contexto, Milei promove uma reforma trabalhista no âmbito da chamada Lei de Bases que obteve a sanção da Câmara dos Deputados na semana passada e ainda deve ser debatida no Senado, onde o partido governista tem 7 dos 72 senadores.

O projeto contém, em seus mais de 230 artigos, a flexibilização para cadastro de funcionários e lavagem extensiva para empresas que incorreram em fraude trabalhista por sonegação fiscal.

O projeto, que declara emergência econômica e energética durante um ano e delega poderes do Parlamento ao Executivo, inclui um polêmico regime de incentivos a grandes investimentos durante 30 anos e alterações na lei da aposentadoria, além de sujeitar uma dezena de empresas públicas à privatização.

O Congresso também debate uma reforma tributária que inclui o imposto de renda para tributar salários e aposentadorias em escalas que impliquem aumento da base de alcance.

No Dia do Trabalhador, 1º de maio, os principais sindicatos protestaram na capital argentina para repudiar a política do governo.

No final de abril, centenas de milhares de pessoas marcharam para denunciar o esvaziamento das universidades públicas e do sistema estatal de pesquisa técnica e científica.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) estimou uma queda de 2,8% na economia argentina este ano e projetou uma inflação anual de 250%.

