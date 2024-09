Semana de Moda de Milão terá mais de 170 atrações

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/09/2024 - 14:39 Para compartilhar:

MILÃO, 9 SET (ANSA) – A Semana de Moda de Milão, um dos principais eventos do setor no mundo, entra em cena de 17 a 23 de setembro na capital da Lombardia, norte da Itália, com um dia a mais na programação e um total de 173 atrações, incluindo 57 desfiles físicos e oito digitais, 75 apresentações e 33 eventos.

A abertura ocorrerá durante a inauguração do Fashion Hub no Palazzo Giureconsulti. Já o encerramento acontecerá com a premiação de moda sustentável CNMI Sustainable Fashion Awards 2024, organizada pela Câmara Nacional de Moda Italiana, em colaboração com a Ethical Fashion Initiative (EFI), da Agência International Trade Center (ITC) das Nações Unidas, e apoio da prefeitura de Milão, no Teatro alla Scala.

Pela primeira vez no calendário de desfiles, estão as marcas Susan Fang (com apoio da Dolce & Gabbana), Federico Cina, Chiccomao e Phan Dang Hoang, enquanto Attico e Laura Biagiotti voltam à programação.

No ramo digital, as novidades são Defaience by Nicola Bacchilega, Francesco Murano, Jacob Cohen, Rè Shui e Viapiave33.

A Semana de Moda também deve celebrar algumas efemérides. A Iceberg se prepara para comemorar seu 50º aniversário com um desfile de moda Co-Ed, estrelado pelo diretor criativo James Long; Laura Biagiotti comemora os 50 anos do primeiro desfile da marca; e a Redemption celebra 10 anos de existência. Em seu 60º aniversário, a Vogue Italia apresenta a exposição Sixty Years of Vogue Italia – Sixty Years of the Future, de 19 a 21 de setembro, no Palazzo Citterio, em Milão.

“A cada edição da Semana de Milão, o vínculo entre a nossa cidade e o mundo da moda se fortalece com renovado entusiasmo”, afirmou o prefeito Giuseppe Sala. “A juventude e a sustentabilidade são as principais chaves para o desenvolvimento do setor, aspectos que encontram em Milão o lugar certo”, acrescentou. (ANSA).