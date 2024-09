Semana de Moda de Milão é inaugurada com mais de 170 atrações

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/09/2024 - 9:39 Para compartilhar:

MILÃO, 17 SET (ANSA) – A Semana de Moda de Milão foi inaugurada nesta terça-feira (17) na capital da Lombardia, norte da Itália, com os desfiles das grifes Fendi, Marni, Alberta Ferretti e Iceberg.

Esta edição, dedicada à apresentação da coleção primavera/verão 2025 para o setor feminino, conta com um dia a mais na programação que o habitual, encerrando-se em 23 de setembro. Ao todo, o calendário reúne 173 atrações, sendo 57 desfiles físicos e oito digitais, 75 apresentações e 33 eventos.

Entre as grandes grifes, Etro chega à passarela na quarta-feira (18), Max Mara e Prada, na quinta (19), e Gucci, na sexta (20). Já Ferragamo, Dolce&Gabbana e Bottega Vêneta estreiam suas coleções no sábado (21).

Outra novidade do evento é a participação inédita das marcas Susan Fang, Federico Cina, Chiccomao e Phan Dang Hoang, enquanto Attico e Laura Biagiotti voltam à programação.

No ramo digital, Defaience by Nicola Bacchilega, Francesco Murano, Jacob Cohen, Rè Shui e Viapiave33 estão entre as principais atrações.

A Semana de Moda de Milão também celebra algumas efemérides: Laura Biagiotti comemora os 50 anos do primeiro desfile da marca; e a Redemption completa 10 anos de existência. Em seu 60º aniversário, a Vogue Italia apresenta a exposição “Sixty Years of Vogue Italia – Sixty Years of the Future”, de 19 a 21 de setembro, no Palazzo Citterio.

Já a paraense Val Valadares representa o Brasil com a coleção “Cápsula Marajó” em 20 de setembro, no Museo Della Scienza. O desfile tem como referência a arte marajoara, estilo artístico da era pré-colombiana realizado em cerâmicas decoradas com motivos geométricos e figurativos que se desenvolveu na ilha, localizada no Pará, entre os séculos 5 e 8 d.C. (ANSA).