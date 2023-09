Semana de Moda de Londres começa com aposta em jovens estilistas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/09/2023 - 18:16 Compartilhe

Depois de Nova York, a Semana de Moda de Londres começa repleta de desfiles de grandes marcas, como a Burberry, mas também de jovens estilistas.

Mais de 80 designers irão apresentar suas coleções primavera/verão 2024. “Teremos cinco dias cheios de criatividade”, anunciou Caroline Rush, diretora do British Fashion Council (BFC), que organiza o evento.

O veterano Paul Costelloe, estilista fetiche da princesa Diana, abriu o evento, na manhã de hoje. As modelos desfilaram segurando raquetes de madeira, sob a grande cobertura da Royal Horticultural para a coleção O Jardim, uma ode à doçura de viver, “uma tarde tranquila” em Ferrara, explicou o criador.

Costelloe imaginou a aristocracia de férias em sua coleção, marcada por uma certa nostalgia. As modelos exibiram faixas largas no cabelo e jaquetas de ombros largos sobre tops de biquíni, tudo em tons pastel. Elegantes e casuais, deixam um dos ombros à mostra ao vestirem um suéter.

Entre os 80 estilistas, há 20 jovens promessas, como a grega Di Petsa, que apresentou sua coleção nesta tarde, em um desfile concebido como uma homenagem a Vênus, deusa romana do amor, da beleza e da sedução. As modelos exibiram vestidos brancos, pretos, dourados ou transparentes, alguns deles amarrados ao corpo com laços.

O estilista turco Bora Akzu, que vive em Londres, também apresentou hoje sua coleção, inspirada “nas lembranças nostálgicas” de sua família e cidade natal na Turquia. Ele desenhou vestidos com sobreposições originais de tecidos.

– Falta de grandes nomes –

Como introdução à semana de moda, a revista “Vogue” estendeu ontem o tapete vermelho para estrelas britânicas, em uma noite de gala. Entre os convidados, a atriz Sienna Miller exibiu sua barriga de grávida em um conjunto Schiaparelli.

As modelos Cara Delevingne e Kate Moss desfilaram nesta noite em homenagem à cultura britânica, assim como as quatro “tops” dos anos 1990 – Cindy Crawford, Naomi Campbell, Christy Turlington e Linda Evangelista.

Londres está mal posicionada no mundo da moda, e a pandemia, inflação e o Brexit não ajudam. A Semana de Moda de Paris é a mais prestigiada, à frente de Milão e Nova York.

A capital britânica carece de grandes nomes. Como sinal dessa perda de influência, a britânica Victoria Beckham apresenta suas coleções em Paris desde o ano passado.

O governo anunciou nesta semana um fundo de 2 milhões de libras (16 milhões de reais)para apoiar os jovens criadores, ajuda que será destinada ao programa NewGen do BFC, iniciativa que apoia há 30 anos os melhores jovens estilistas e que pretende lançar as marcas mundiais de alta qualidade do amanhã. Vários grandes nomes da moda se beneficiaram desse programa, entre eles Alexander McQueen, que morreu em 2010.

A Burberry, casa londrina fundada em 1856, é a mais aguardada, e irá apresentar sua coleção na próxima segunda-feira. No dia seguinte, Londres voltará a sediar a Semana de Moda da Ucrânia, devido à guerra naquele país.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias