Semana da Língua Italiana reapresenta Italo Calvino ao Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/10/2023 - 15:50 Compartilhe

SÃO PAULO, 13 OUT (ANSA) – Por Nadedja Calado – Entre os dias 16 e 22 de outubro, a 23ª Semana da Língua Italiana no Mundo, iniciativa do Ministério das Relações Exteriores da Itália para promover o idioma de Dante no exterior, terá como um de seus principais destaques a obra do escritor Italo Calvino, cujo centenário é celebrado em 2023.

No Brasil, o público de São Paulo terá a oportunidade de conhecer ou se aprofundar na obra do mestre, um dos principais expoentes da literatura italiana no século 20, na exposição “Calvino Ilustrado”, que estreia na próxima quinta-feira (19), no Instituto Italiano de Cultura de São Paulo.

A mostra será aberta com uma conversa entre o escritor e jornalista italiano Paolo Di Paolo, especialista na obra de Calvino, e o professor e tradutor Maurício Santana Dias. O evento será gratuito, realizado em colaboração com a editora Companhia das Letras, que publicou a obra completa de Calvino no Brasil.

“É o escritor do século 20 mais famoso, mais reconhecido e mais transformado ao longo dos anos. Poderíamos defini-lo como ‘camaleônico’. Mudou de livro em livro e de estação em estação, experimentou continuamente. Para um leitor italiano, é uma presença familiar, que conhecemos desde a escola, desde os primeiros anos, com suas fábulas. Está na mente, na memória”, definiu Di Paolo em entrevista à ANSA.

Nascido em Cuba em 1923, filho de pais italianos, Calvino já cresceu na Itália e sua trajetória foi marcada pela resistência ao fascismo na Segunda Guerra Mundial e pela militância no Partido Comunista, de onde se desfiliou em 1956 por ocasião da invasão soviética à Hungria.

Questionado sobre o pano de fundo político na obra de Calvino, Di Paolo avalia: “É um escritor que, diferentemente de Pier Paolo Pasolini, tendia a não tratar a questão de forma agressiva. Pasolini usa tons muito duros, radicais, Calvino é mais suave. Mais do que uma questão política, tem um olhar ético e moral muito significativo”.

“Cada livro, em uma certa temporada política, pública, implicou em questionamentos morais. Inclusive ligados à relação entre cidadão e sociedade, eleitor e mundo político. Mesmo quando não comentava diretamente na imprensa, em seus livros levantou perguntas que, ainda mais do que políticas, eram éticas”, acrescentou o jornalista.

Também escritor, autor de obras como “Dove eravate tutti”, “Mandami tanta vita” e “Romanzo senza umani”, Di Paolo disse ter se encantado pela obra de Italo Calvino através da faceta da experimentação contínua: “Cada livro é uma experiência. Tem a ideia de levar o escritor onde ele nunca foi. Encontrar um escritor consciente de seu instrumento é muito importante”.

Ele também enxerga influências de Calvino na própria obra: “Mas não é simples de reconhecer. Gosto muito, por exemplo, de misturar e unir as perspectivas do ensaio e da narrativa, misturar ensaio com romance. Isso ele também fez, seu último livro é um romance-ensaio, uma reflexão, meditação sobre a existência”.

Com todos esses subtextos, o romano acredita na atualidade e relevância dos livros de Italo Calvino e na importância de aproveitar a efeméride para apresentá-los a quem ainda não os conhece, incluindo o público estrangeiro, as novas gerações e os próprios italianos.

Para começar a imersão, ele recomenda primeiro a trilogia “Os nossos antepassados”. “É o Calvino de fábula, tem seu componente fantástico. E também ‘O dia de um escrutinador’, de 1963, um relato incrivelmente atual e vivo sobre a relação que temos com a política, a estética, a ética. Conta a história de um dia de eleições, e dentro há muitas perguntas”, disse.

O debate do dia 19 – primeiro de uma série de eventos de que Di Paolo participará em sua visita ao Brasil -, terá entrada gratuita, mas requer inscrição antecipada, e contará com tradução simultânea.

Já a exposição, que vai até 15 de dezembro, reúne 61 trabalhos relacionados a textos do escritor, criados por ilustradores de vários países, e faz parte da programação da Semana da Língua Italiana no Mundo, cujo tema deste ano é “O italiano e a sustentabilidade”. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias