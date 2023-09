Semana da Cozinha Regional Italiana volta a SP em outubro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/09/2023 - 15:09 Compartilhe

SÃO PAULO, 27 SET (ANSA) – A cidade de São Paulo receberá a 12ª edição da Settimana della Cucina Regionale Italiana (Semana da Cozinha Regional Italiana), evento que propõe um roteiro pela gastronomia das 20 regiões da Itália em 20 restaurantes da capital paulista, entre os dias 23 e 29 de outubro.

Durante o período, 20 chefs de restaurantes da capital receberão 20 renomados chefs italianos, que vão executar menus a quatro mãos, em um verdadeiro intercâmbio de experiências, técnicas e valores, além da inserção da relevância do uso de ingredientes regionais italianos.

Cada um dos 20 estabelecimentos participantes oferece um menu relativo a uma das regiões do país europeu, com duas opções de entrada, duas de primeiro prato, duas de segundo prato e duas de sobremesa.

Os preços no almoço (entrada, primeiro ou segundo prato e sobremesa) vão de R$ 125 a R$ 395, enquanto no jantar (menu completo com quatro pratos) os valores variam de R$ 179 a R$ 591.

Até o momento, os nomes dos chefs convidados não foram revelados. Entretanto, os pratos poderão ser degustados nos seguintes restaurantes: Zena (Abruzzo); Temperani Cucina (Basilicata); Casa Santo Antônio (Calábria); Sensi (Campânia); Santo Colomba (Emilia-Romagna); Vinheria Percussi (Friuli-Venezia Giulia); Maremonti (Lazio); Picchi (Ligúria); Piselli (Lombardia), Enosteria (Marcas); Vinarium (Molise); Due Cuochi Trattoria (Piemonte); Ristorantino (Puglia); Supra di Mauro Maia (Sardenha); Ca’d’Oro (Sicília); Terraço Itália (Toscana); Lido (Trentino-Alto Ádige); Ter Bicchieri (Umbria); Simone (Vale de Aosta); e Gero (Vêneto).

A iniciativa é organizada pelo Consulado-Geral da Itália em São Paulo e pela Accademia della Cucina Italiana. Para mais informações sobre os restaurantes participantes, menus e preços, consulte o site oficial do evento: www.settimanacucinaitaliana.com. (ANSA).

