Semana da Cozinha Regional Italiana volta a SP com novidades

SÃO PAULO, 03 OUT (ANSA) – O Consulado-Geral da Itália em São Paulo apresentou nesta terça-feira (1º), no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo, a 8ª Settimana della Cucina Regionale Italiana (Semana da Cozinha Regional Italiana), que acontece de 21 a 27 de outubro.

Organizado em parceria com a Accademia della Cucina Italiana, o evento atraiu mais de 13 mil pessoas em suas edições anteriores e oferece menus de preço fixo com entrada, prato principal e sobremesa, inspirados em cada uma das 20 regiões da Itália, como Toscana, Ligúria, Piemonte, Vêneto, Sicília e Puglia.

Os cardápios são preparados por 20 chefs trazidos do país europeu e que se distribuem por 20 restaurantes de São Paulo. Em 2019, a Settimana acontece no âmbito do SP Gastronomia, programa criado neste ano pelo governo paulista e que levará mais de 200 atividades a 16 regiões do estado. O calendário inclui competições gastronômicas, cursos e palestras com chefs, além de menus a preços acessíveis e degustações.

“A Settimana tem o objetivo de se tornar o verdadeiro pilar da programação do SP Gastronomia, oferecendo aos paulistanos a possibilidade de apreciar uma proposta culinária atualizada em relação à tradição, transmitida pelos ítalo-brasileiros”, diz um comunicado do Consulado-Geral da Itália em São Paulo.

A oitava edição do evento também terá um aspecto social: os 20 chefs italianos, muitos deles estrelados, serão acompanhados por 20 estudantes do curso de formação de profissionais de cozinha das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs). (ANSA)