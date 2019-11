Semana da Cozinha Italiana começa hoje em várias cidades

SÃO PAULO, 18 NOV (ANSA) – Começa nesta segunda-feira (18) a 4ª edição da Semana da Cozinha Italiana no Mundo, evento que acontece simultaneamente em mais de 300 cidades para promover a cultura e a gastronomia da Itália em vários países. Organizado pelo Ministério das Relações Exteriores de Roma e com o apoio dos Institutos Italianos de Cultura, o evento oferecerá uma programação especial no Brasil. Neste ano, o tema é “Educação Alimentar: A Cultura do Paladar”. No Rio de Janeiro, a Semana da Cozinha Italiana no Mundo contará com almoços e jantares preparados por renomados chefes italianos, além de muita música e arte.

Instalado na sede do Consulado Geral da Itália, no centro da cidade, o Terrazzo Belvedere vai oferece uma imersão na gastronomia italiana e apresentar o legado do pintor renascentista Leonardo Da Vinci para a cozinha italiana.

De acordo com o cônsul italiano no Rio, Paolo Miraglia del Giudice, um chef de cozinha da Toscana vai apresentar um menu inspirado no gênio renascentista, cuja morte completa 500 anos em 2019. A programação completa pode ser consultada em http://italianorio.com.br/. Na capital mineira, haverá duas aulas de gastronomia abertas ao público (ingressos a R$ 100), com preparação e degustação de pratos típicos italianos. Uma acontecerá hoje, às 18h30, com foco em antepastos e pizza, com o chef Leonardo Fontanelli. A outra, dedicada aos frutos do mar, será ministrada dia 20 de novembro por Carlo Caredda.

Ao longo de toda semana, restaurantes como Barolio, D’Agostim di Paratella, Est Est Est, Nonna Carmela, O Italiano, Osteria Casa Mattiazzi e Bottega Coppola irão oferecer um menu especial batizado de “Mangia che ti fa bene”. A programação completa da Semana da Cozinha Italiana no Mundo em Belo Horizonte pode ser consultada em https://consbelohorizonte.esteri.it/consolato_belohorizonte/it/l a_comunicazione/dal_consolato/2019/11/a.html .

Em Brasília, a sede da embaixada italiana será palco de uma série de eventos abertos e gratuitos ao público, como palestras sobre o prosecco, que é o vinho italiano mais consumido no mundo, uma demonstração de como se fabrica a mozzarella e a burrata, e uma aula prática sobre pizza italiana ministrada pelo chef Mario Tacconi. A agenda também está disponível no site da embaixada, https://ambbrasilia.esteri.it/ambasciata_brasilia/pt . (ANSA)