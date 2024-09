Semana começa com chuva de fraca intensidade e temperaturas amenas em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/09/2024 - 5:00 Para compartilhar:

A segunda-feira (16) deve apresentar chuvas fracas e garoa, que ocorrem alternadas com períodos de melhoria no decorrer do dia. Mesmo assim, o céu permanece com muita nebulosidade, o que impede a elevação mais significativa das temperaturas. As mínimas oscilam em torno dos 15°C, enquanto as máximas não devem superar os 20°C.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da prefeitura de São Paulo, as temperaturas seguem amenas e em declínio. A previsão indica que a temperatura pode alcançar os 15°C nas primeiras horas da manhã.

Os dados do CGE ainda mostram que setembro registrou até o momento apenas 0,4mm de chuva, o que corresponde a 0,6% dos 68,5mm esperados para o mês.

A semana ainda deve começar com nebulosidade, garoa, chuviscos e temperaturas mais amenas, o que ajuda a elevar os índices de umidade e melhorar a qualidade do ar, mas deve ser insuficiente para repor o déficit hídrico.