Sem Zelensky, delegação ucraniana vai a Istambul para negociar paz com a Rússia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, enviou uma delegação a Istambul, nesta quinta-feira (15), para as primeiras negociações de paz diretas com a Rússia em três anos, mas acusou Moscou de “não levar a sério” os diálogos.

As duas partes trocaram farpas – Zelensky qualificou de “pura fachada” a delegação russa que viajou a Istambul e Moscou retrucou, chamando-o de “palhaço” -, semeando dúvidas sobre se Moscou e Kiev vão avançar para encerrar um conflito que já deixou milhares de mortos.

Estas serão as primeiras negociações de paz diretas entre Kiev e Moscou desde março de 2022, no início da invasão russa da Ucrânia.

A delegação russa, sem o presidente Vladimir Putin, chegou a Istambul pela manhã e a reunião com a ucraniana ocorrerá na noite desta quinta ou na sexta-feira, informou Zelensky em Ancara, onde se reuniu com seu contraparte turco, Recep Tayyip Erdogan.

Os negociadores ucranianos, liderados pelo ministro da Defesa, Rustem Umerov, terão um “mandato de cessar-fogo”, informou Zelensky.

A delegação russa é chefiada por Vladimir Medinsky, um assessor de Putin.

Este último se disse disposto a assumir “possíveis compromissos”, sem dar detalhes, e explicou que sua delegação tinha “todas as prerrogativas” para tomar decisões durante as negociações, o que Zelensky tinha posto em dúvida.

– Nem Putin, nem Zelensky –

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem atuado como mediador entre as duas partes, afirmou acreditar que nenhum avanço sairá das negociações de paz até que ele e Putin se reúnam.

Apesar da importância destas negociações, solicitadas por ele próprio, e do pedido de Zelensky de diálogos cara a cara, Putin “não tem previsto no momento” viajar para a Turquia, segundo seu porta-voz, Dmitry Peskov.

Vladimir Medinsky, seu representante, é conhecido por sua leitura nacionalista da história russa. Em 2023, ele declarou que a Ucrânia fazia “parte da terra russa”. Ele também participou das últimas negociações diretas entre Kiev e Moscou, pouco tempo após a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022. Aqueles diálogos não deram resultados.

Em sua chegada a Ancara, a capital turca, Zelensky criticou a delegação russa, qualificando-a de “pura fachada” e questionou sua capacidade de “tomar decisões”.

Minutos depois, a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, respondeu: “Quem usa as palavras ‘pura fachada’? Um palhaço? Um fracassado?”, ironizou.

Putin não viajou com sua delegação, apesar de Zelensky tê-lo desafiado a ir à Turquia “em pessoa” e se reunir com ele.

Após a reunião com Erdogan, Zelensky disse que seguia “disposto” a manter “conversas diretas” com Putin, mas considerou que sua ausência era “uma falta de respeito” com Trump e Erdogan.

– “Nada vai acontecer” –

Às margens do Bósforo, em frente ao Palácio Dolmabahçe, onde se realiza o encontro, centenas de jornalistas aguardavam desde esta manhã cedo.

As negociações foram anunciadas pelo próprio presidente russo no fim de semana passado, em resposta a um ultimato dos europeus e da Ucrânia, com apoio dos Estados Unidos, para que a Rússia aceitasse um cessar-fogo antes de começar a negociar. Putin recusou a oferta de trégua.

Trump, que pressiona Kiev e Moscou a negociarem, repetiu, nesta quinta, que poderia viajar para a Turquia “na sexta-feira” caso haja avanços nas conversas.

Mas, acrescentou que não acredita “que vá acontecer nada (…) até que ele [Putin] e eu nos reunamos”.

Seu secretário de Estado, Marco Rubio, insistiu em que Trump está “aberto” a “qualquer mecanismo” que possa trazer a paz.

Rússia e Ucrânia seguem tendo posições difíceis de conciliar.

A Rússia exige que a Ucrânia renuncie a aderir à Otan e a garantia de poder manter os territórios ucranianos anexados por Moscou, condições inaceitáveis para Kiev e seus aliados.

A Ucrânia quer, por sua vez, “garantias de segurança” ocidentais sólidas para evitar novos ataques russos e que o exército de Moscou, que controla cerca de 20% do território ucraniano, se retire.

