Sem Zé Rafael, Gabriel Menino pode ganhar mais uma oportunidade no Palmeiras Com a suspensão do camisa 8 do Verdão, Cria da Academia volta a poder ter uma chance de seguir sua retomada de espaço no time de Abel Ferreira, interrompida por uma virose

O Palmeiras terá um desfalque significativo para enfrentar o São Paulo, na próxima segunda-feira, pelo Brasileirão-2022. E não estamos falando de Marcos Rocha, nem de Raphael Veiga… A baixa é de Zé Rafael, um dos “motorzinhos” do time. Porém, com essa vaga aberta, surge uma nova chance para Gabriel Menino seguir em sua retomada de espaço com Abel Ferreira justamente em um clássico.





Claro que o técnico português, que também será desfalque por conta de um diagnóstico positivo de Covid-19, pode pensar em outro nome para essa lacuna, como Atuesta ou Fabinho, mas pelo que as escalações recentes indicavam, que deve ser o escolhido é o camisa 25, que vem reconquistando a confiança de Abel e da torcida.

Menino vinha em uma sequência de três jogos consecutivos como titular do Palmeiras, algo que ainda não havia acontecido em 2022. Ele atuou diante do Deportivo Táchira, do Santos e do Atlético-MG. Além disso, ele havia entrado e marcado um gol no segundo tempo da partida contra o Juventude, e começou desde o início diante do Emelec, pela Libertadores, ou seja, um bom combo de cinco jogos.

No entanto, quando ele engataria o sexto duelo, e o quarto como titular em sequência, uma virose acabou tirando sua oportunidade. Com Danilo retornando da Seleção, seria Menino o escolhido para entrar em campo, mas Abel precisou utilizar a outra Cria de forma emergencial por conta da impossibilidade de escalar o camisa 25.

Esse “acidente” de percurso acabou interrompendo não somente essa sequência numérica, mas principalmente a retomada da confiança e do espaço que Menino vinha sedimentando com boas atuações e participações relevantes. Como ele mesmo relatou em entrevista recente ao LANCE!, “estava tudo voltando ao normal”.

Acontece que o futebol apronta das suas e cria novas oportunidades, como é caso do momento atual. Sem Zé Rafael, suspenso pelo terceiro amarelo, Abel Ferreira não terá um de seus principais jogadores para enfrentar o São Paulo pelo Brasileirão. Por conta desse “ressurgimento” de Menino, não é difícil imaginar que o primeiro nome de substituto que o torcedor pensou foi o dele.

E a opção por Menino faz sentido, até mais do que aquela que ele vinha ocupando, como um primeiro volante. Zé costuma atuar como um “segundo volante”, com características de meio-campista, que marca, constrói e “pisa” na área, algo que o camisa 25 gosta de fazer e já vimos ele executar desde que subiu da base como um dos grandes expoentes dessa vitoriosa geração de Crias da Academia.

Agora sem virose e em nova ascensão, Gabriel Menino desponta como o principal favorito a ocupar a vaga no meio-campo do Verdão no clássico contra o São Paulo, no Morumbi. Se realmente for o escolhido, será mais uma grande oportunidade para o meio-campista campeão olímpico mostrar que seu “retorno” é mesmo para ficar.

