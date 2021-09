Sem Willian e mais cinco, Corinthians divulga relacionados; confira a lista e o provável time Meia foi impedido de estrear pela Anvisa e está fora da relação. Renato Augusto, Jô, Luan, Adson e Gil são desfalques para enfrentar o Atlético-GO, neste domingo, fora de casa

Com muitos desfalques e contratempos, o Corinthians está pronto para enfrentar o Atlético-GO, neste domingo, às 18h15, em Goiânia, pela 20ª rodada do Brasileirão-2021. As novidades da lista são as ausências de Willian, impedido pela Anvisa, Renato Augusto, Luan, Jô, Adson e Gil. Quem está de volta para a lista de relacionados é o jovem Gustavo Mantuan, que se recuperou de cirurgia.

Na noite deste sábado, a Anvisa soltou nota determinando que o camisa 10 do Timão não entrasse em campo, sob pena até de ser preso em caso de descumprimento, uma vez que ele não fez a quarentena de 14 dias que deveria ter feito quando chegou da Inglaterra, no fim do último mês.

O meia Adson, em transição com a preparação física após se recuperar de um trauma na perna esquerda, está fora da partida. Além dele, os meio-campistas Luan e Renato Augusto, com dores no músculo adutor da coxa esquerda e direita, respectivamente, serão preservados do duelo deste domingo. Roni deve ser o substituto do camisa 8 no time titular de Sylvinho.

O zagueiro Gil levou o terceiro cartão amarelo no último compromisso do Corinthians – empate por 1 a 1 com o Juventude – e cumpre suspensão automática diante do Atlético-GO. Raul Gustavo jogará em seu lugar

Já o atacante Jô foi liberado da partida pela diretoria para tratar assuntos particulares. Com a ausência do camisa 77, Róger Guedes deve ser centralizado como referência, fazendo a função do “falso 9”.

O atleta Gustavo Mantuan volta a ser convocado para uma partida após quase 11 meses, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em um jogo-treino pela Seleção Brasileira sub-20.

Um provável Corinthians é: Cássio; Fagner, João Victor, Raul Gustavo e Fábio Santos; Gabriel, Roni e Vitinho; Giuliano, Gustavo Mosquito e Róger Guedes.

Confira os relacionados do Timão para a partida deste domingo:







Goleiros: Caíque França, Cássio e Matheus Donelli

Laterais: Fábio Santos, Fagner e Lucas Piton

Zagueiros: Belezi, João Victor e Raul Gustavo

Meio-campistas: Araos, Cantillo, Du Queiroz, Gabriel, Gabriel Pereira, Giuliano, Gustavo Mantuan, Roni, Vitinho e Xavier

Atacantes: Gustavo Mosquito, Marquinhos e Róger Guedes

