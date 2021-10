Sem Willian, Corinthians fecha preparação para enfrentar o Sport; veja provável time Desfalcado do meia-atacante, fora por problema muscular, equipe realizou o último treino para o confronto deste sábado, às 16h30, na Arena Pernambuco, pelo Brasileirão

Sem poder contar com o meia-atacante Willian, que sequer viajou para Recife por causa de um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda, o Corinthians finalizou na manhã desta sexta-feira a sua preparação para encarar o Sport, no sábado, às 16h30, na Arena Pernambuco, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinamento comandado pelo técnico Sylvinho foi realizado no estádio dos Aflitos, em Recife, onde o trabalho começou com um aquecimento orientado pelos preparadores físicos Flávio de Oliveira e Fabrício Pimenta.

Na sequência, o treinador alvinegro dirigiu uma atividade de “bobinho” com os atletas e depois uma treino de posse de bola em espaço reduzido. Já os goleiros Cássio, Matheus Donelli e Caíque França realizaram trabalhos específicos com o preparador da posição, Marcelo Carpes.

Sem poder contar com Willian, Sylvinho deverá escalar Jô como substituto na formação titular neste sábado. O atacante já substituiu o novo reforço corintiano após o intervalo do jogo contra o Bahia, na última terça-feira, na Neo Química Arena, onde também marcou o gol que definiu o placar final da vitória do Timão por 3 a 1, pela rodada passada do Brasileirão.

Outra novidade na formação titular alvinegra em relação ao time que iniciou o duelo diante da equipe baiana será o retorno do lateral-esquerdo Fábio Santos, que acabou sendo poupado da partida passada por causa da grande sequência de jogos que realizou anteriormente. Lucas Piton, que o substituiu na equipe, voltará a figurar como opção no banco de reservas contra o Sport.

A provável escalação do Corinthians para o jogo deste sábado é a seguinte: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo; Gabriel Pereira, Giuliano, Renato Augusto e Róger Guedes; Jô.

Na quinta posição da competição nacional, com 37 pontos, o Corinthians entrou na luta direta pela vice-liderança, hoje dividida por Flamengo, Palmeiras e Fortaleza, todos empatados com 39 pontos. O Atlético-MG, com 50, é o líder disparado.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações do treino são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.





