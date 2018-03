Sem Vizeu, Flamengo chega ao Espírito Santo para rodada decisiva da Taça Rio

O Flamengo chegou na tarde deste sábado a Cariacica, no Espírito Santo, onde vai enfrentar a Portuguesa-RJ neste domingo, às 16 horas, no estádio Kleber Andrade, pela última rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Mais uma vez, o atacante Felipe Vizeu ficou fora da relação de aletas à disposição do técnico Paulo César Carpegiani – por opção do treinador, de acordo com a diretoria do clube.

Na última segunda-feira, o jogador havia pedido para não viajar a Guayaquil, no Equador, por motivos pessoais. No dia seguinte, Vizeu postou nas redes sociais foto da mãe, que precisou ser hospitalizada. No Equador, o time enfrentou e venceu o Emelec (2 a 1) na quarta-feira, pela Copa Libertadores.

O Flamengo já está garantido nas semifinais do Estadual por ter conquistado o título da Taça Guanabara, correspondente ao primeiro turno. Neste domingo, precisará apenas vencer a Portuguesa para ir ao mata-mata e tentar unificar os dois turnos da competição. Caso ganhe também a Taça Rio, o clube estará diretamente classificado à final do Campeonato Carioca, que passará a ser em jogo único, e terá a vantagem do empate.

O duelo será no Espírito Santo porque o estádio Luso-Brasileiro, casa do time no Rio, permanece interditado por conta da queda de duas torres de iluminação durante tempestade ocorrida em fevereiro. A diretoria do Flamengo cogitou levar o jogo para Edson Passos, mas, como todas as partidas de domingo serão no mesmo horário, preferiu-se evitar um possível encontro entre três grandes torcidas – haverá o clássico Botafogo x Vasco, no Engenhão, pela rodada final da Taça Rio.