Sem vencer há três rodadas, Cruzeiro busca reabilitação diante do Guarani

O técnico Vanderlei Luxemburgo praticamente jogou a toalha em relação à briga pelo acesso após a derrota do Cruzeiro para o CSA por 2 a 1. Ele busca motivação para as próximas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. E uma das razões para ir a campo em busca da vitória pode ser a briga contra o rebaixamento. Atrás da reabilitação, o Cruzeiro visitará o Guarani nesta quarta-feira, às 19 horas, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 27ª rodada.

“Sabemos que é difícil, mas temos que encontrar a motivação através da responsabilidade. Não podemos falar que acabou e pensar na próxima temporada. Aí vai jogar um balde de água fria em todo mundo. Temos a responsabilidade de manter o Cruzeiro na segunda divisão. Temos a possibilidade de chegar, bem remota, mas temos que buscar isso aí”, opinou o treinador celeste.

Derrotado pelo CSA por 2 a 1, em Belo Horizonte, o Cruzeiro, sem vencer há três jogos, parou nos 31 pontos, a cinco da zona de rebaixamento. O Guarani também tropeçou ao ser derrotado pelo líder Coritiba, por 1 a 0, mas segue na briga pelo acesso, com 41 pontos.

No Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo terá a volta do zagueiro Eduardo Brock e do atacante Marcelo Moreno, que cumpriram suspensão na rodada passada. Léo Santos e Thiago, respectivamente, vão para o banco de reservas. O atacante Bruno José se recuperou de dores no tornozelo direito e brigará por uma vaga com Keké, outro recém liberado pelo departamento médico. Assim como Keké, Zé Eduardo saiu do DM e também foi relacionado pela primeira vez.

O lateral-esquerdo Matheus Pereira, porém, cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e cederá vaga a Jean Victor. O volante Adriano e o atacante Rafael Sobis foram expulsos na rodada passada e também estão fora. O meia Marcinho (incômodo no pé direito) e o atacante Wellington Nem (lesão na coxa direita) são outros desfalques.

No Guarani, Daniel Paulista deve confirmar a manutenção do time do Guarani pela quarta vez seguida. O zagueiro Thales se recuperou de dores no joelho e deve ser confirmado no time titular. Caso ele não pudesse atuar, Carlão seria o substituto. Outra novidade é a volta do atacante Maxwell. Após cumprir isolamento por causa da Covid-19, ele fica à disposição.

“Se a gente quiser brigar pelas primeiras posições, a gente não pode oscilar muito dentro da partida em jogos com grandes equipes. O time já respondeu com força a adversidades. E é dessa forma que a gente vai focar para quarta-feira, contra o Cruzeiro”, disse Daniel Paulista, técnico do Guarani.

