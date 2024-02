Sem vencer há três jogos, Botafogo enfrenta o Volta Redonda para voltar ao G-4 do Carioca

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/02/2024 - 5:30 Para compartilhar:

Em princípio de crise, o Botafogo luta para retornar ao G-4 – zona de classificação das semifinais – da Taça Guanabara. Nesta quarta-feira, o time de General Severiano visita o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, às 19h, pela oitava rodada.

Pressionado, o técnico Tiago Nunes não vence há três rodadas e vem de derrota no clássico contra o Flamengo, por 1 a 0. Os maus resultados tiraram o time do G-4, aparecendo em quinto lugar, com 11 pontos. Além disso, na próxima semana, inicia sua trajetória na fase prévia da Libertadores, contra Melgar-PER ou Aurora-BOL.

Tiago Nunes não contará com o zagueiro Lucas Halter, suspenso pelo terceiro amarelo. Em seu lugar, Bastos deve formar a dupla ao lado de Alexander Barboza. Outra baixa é o recém-chegado Damián Suárez que não pôde ser inscrito a tempo por conta do recesso do feriado de carnaval.

“Não só tenho um olhar para cada partida, mas também no processo de preparação dos jogadores para toda a temporada. Vamos chegar nos jogos decisivos do final de fevereiro e tenho que ter todos os jogadores minimamente em condições”, justificou Tiago Nunes, que está com um olho na fase preliminar da Libertadores, na próxima semana.

O Volta Redonda também atuou contra o Flamengo, em partida atrasada da terceira rodada e acabou derrotado por 3 a 0 no Maracanã. Quite com a tabela, com sete jogos, time da Cidade do Aço aparece em nono lugar, com oito pontos.

Para este duelo, o técnico Felipe Loureiro tem jogadores suspensos. O trio de ataque formado por Vinícius Moura, Ítalo e o destaque MV, quarto maior goleador do estadual, é a esperança do clube para entrar na zona de classificação para a Taça Rio (entre quinto e oitavo).

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA X BOTAFOGO

VOLTA REDONDA – Paulo Henrique; Wellington Silva, Augusto, Bruno Barra e Sanchez; Léo Silva, Danrley e Robinho; Vinícius Moura, Ítalo e MV. Técnico: Felipe Loureiro.

BOTAFOGO – Gatito Fernandez; Mateo Ponte, Bastos, Barboza e Hugo; Danilo, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Tiquinho Soares e Júnior Santos. Técnico: Tiago Nunes.

ÁRBITRO – André Rodrigo Rocha.

HORÁRIO – 19h.

LOCAL – Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

