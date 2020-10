Sem vencer há sete jogos, Goiás deve estrear Salazar para encerrar jejum

O volante colombiano Salazar foi apresentado nesta semana e já deve ser uma das novidades do Goiás para o duelo contra o Red Bull Bragantino neste sábado, às 17 horas, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Salazar deverá pegar a vaga de Breno que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O meio-campista Daniel Bessa, com um desconforto muscular, deverá dar lugar a Douglas Baggio. No ataque, o experiente Rafael Moura está de volta após cumprir suspensão automática.

“Minha adaptação está sendo muito boa. Estou me adaptando rápido ao futebol brasileiro e ao que quer implementar a comissão técnica. Não pude jogar no começo deste ano por causa da pandemia, mas creio que estou bem fisicamente e pronto para ajudar”, disse Salazar que entrou no meio do jogo contra o Botafogo.

Vindo de empate sem gols contra o clube carioca, o Goiás perdeu quatro vezes e empatou três nas últimas sete partidas. O clube goiano ocupa a lanterna com apenas 11 pontos.

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS – Tadeu; Edílson, Fábio Sanches, David Duarte e Caju; Ariel Cabral, Salazar e Shaylon; Vinícius, Rafael Moura e Douglas Baggio. Técnico: Enderson Moreira.

