Sem vencer há quatro jogos na Série B, Operário-PR demite Claudinei Oliveira

Claudinei Oliveira não é mais técnico do Operário-PR. Ele foi desligado do cargo após a derrota para o Novorizontino, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (20), no jogo em que fechou a 19ª e última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro.







“A Diretoria do Grupo Gestor informa o desligamento do treinador Claudinei Oliveira do comando técnico do Operário Ferroviário. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade da carreira”, comunicou o clube.

Ao todo, Claudinei Oliveira fez 20 jogos à frente do Operário, na fase final do Campeonato Paranaense e também nesta Série B. Agora, a diretoria do Fantasma trabalha na busca por um novo comandante.

Com a derrota, segue em queda de produção, aparecendo em 15.º lugar, com 20 pontos e há quatro jogos sem vencer. No total, são cinco vitórias, cinco empates e nove derrotas. O time volta a campo na segunda-feira (25), às 19h, quando recebe o Tombense, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), pela 20ª rodada.