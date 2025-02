Sem vencer em 2025, Parma demite técnico Fabio Pecchia

PARMA, 17 FEV (ANSA) – Na zona do rebaixamento da Série A da Itália e ainda sem vencer em 2025, o Parma demitiu nesta segunda-feira (17) o técnico Fabio Pecchia, responsável pela promoção do clube na temporada passada da Série B.

Em 25 rodadas, o gialloblù faturou apenas 20 pontos e perdeu as últimas quatro partidas, o que empurrou a equipe emiliana para a perigosa 18ª posição. Desejando mudar a situação, a diretoria julgou ser necessária promover uma troca de treinador.

Pecchia, que estava no clube desde 2022, deixará para seu sucessor uma equipe que somou somente quatro vitórias e que tem a segunda pior defesa do campeonato, com 45 gols sofridos, atrás somente do Hellas Verona, que tomou 54.

O mais curioso desta demissão de Pecchia é que o ex-jogador de Napoli, Bologna e Juventus havia acabado de estender seu vínculo até junho de 2027. Com isso, caso o contrato não seja encerrado, os emilianos precisarão pagar o salário do treinador durante todo esse período.

De acordo com a imprensa italiana, a alta cúpula do Parma estuda a possível de chegada de Andrea Pirlo, sem clube desde agosto, de Christian Chivu, que encerrou no ano passado uma passagem pelo time sub-19 da Internazionale. e de Igor Tudor, demitido pela Lazio em agosto.

Após perder ontem (16) para a Roma e ainda buscando sua primeira vitória neste ano, o Parma enfrentará na próxima rodada o Bologna no estádio Enio Tardini. O clássico regional está agendado para acontecer no próximo sábado (22). (ANSA).