Sem vencer clássicos em 2024, Corinthians encara São Paulo ‘invencível’ pelo Brasileirão

Corinthians e São Paulo fazem o tradicional Majestoso neste domingo, às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vivendo momentos opostos na temporada, o time do Parque São Jorge vem de resultados frustrantes e terá a missão de encerrar a sequência invicta do rival, em lua de mel com o técnico Zubeldía, para vencer o primeiro clássico em 2024.

Depois de se classificar com autoridade na Sul-Americana e avançar na Copa do Brasil, o Corinthians voltou a demonstrar fragilidade no Brasileirão, sendo derrotado em casa pelo Botafogo e empatando fora contra o Atlético-GO depois de abrir dois gols de vantagem.

Nos bastidores, o clube vive outra crise, com a saída da patrocinadora master em caso envolvendo suposta empresa ‘laranja’.

“Independentemente de percebermos que a semana tem sido conturbada, mas dentro daquilo que é o nosso grupo, aí ninguém toca, ninguém mexe, independentemente de nós sabermos o que nos passa ao lado. E o que nós queremos é um clube são, um clube estável, um clube onde existe a paz. Para nos transmitir também isso, essa segurança, essa estabilidade”, comentou o técnico António Oliveira.

Os comandados do comandante português venceram apenas uma partida na competição, conquistando apenas 6 pontos em 24 disputados, figurando na 15ª posição na tabela antes do início da rodada, a duas da zona de rebaixamento.

A equipe corintiana também tem o pior ataque, com somente cinco gols marcados. Por sua vez, o São Paulo soma 14 pontos, na cola dos líderes, e não sabe o que é levar gol há cinco partidas.

O último confronto entre Corinthians e São Paulo marcou o fim do jejum tricolor em Itaquera após quase dez anos. Em 30 de janeiro, a equipe são-paulina venceu por 2 a 1, com gols de Calleri e Luiz Gustavo, pela primeira fase do Paulistão, conquistando a primeira vitória do clube desde a inauguração do estádio do rival. O time alvinegro ainda não venceu clássicos em 2024, acumulando ainda um empate com o Palmeiras, por 2 a 2, e uma derrota para o Santos, por 1 a 0, ambas no Estadual.

Em grande fase desde a chegada de Luis Zubeldía, o São Paulo está invicto há 12 partidas – 11 sob o comando do treinador argentino. A última derrota foi em 17 de abril, no revés por 2 a 1 para o Flamengo, no Maracanã. De lá para cá são nove vitórias e três empates, com direito ao primeiro lugar do grupo na Libertadores e classificação às oitavas da Copa do Brasil.

“Clássicos não dependem de como vem cada um. O Corinthians tem bons jogadores e vão tratar de fazer o melhor como mandantes. Nós temos que seguir o caminho de ser uma equipe séria, que cria oportunidades de gol e que cuida das diferentes situações da partida”, disse Zubeldía, em coletiva de imprensa depois do 0 a 0 com o Inter.

O São Paulo deve contar com o retorno do zagueiro equatoriano Arboleda, poupado na última partida. Rafinha e Pablo Maia ainda se recuperam de lesão e continuam fora. Já o goleiro Rafael, o zagueiro Ferraresi e o volante Bobadilla, convocados para a Copa América por Brasil, Venezuela e Paraguai, respectivamente, também são desfalques.

Pelo lado corintiano, as baixas ficam por conta de Gustavo Henrique e Rodrigo Garro, suspensos, além de Romero e Félix Torres, que estão com as seleções paraguaia e equatoriana, nesta ordem. Fagner e Pedro Henrique se recuperam de lesão e não devem ser relacionados. Há chance de Raniele ser improvisado na zaga, mas a tendência é de que Caetano receba nova oportunidade. Carlos Miguel deve ser mantido como titular na meta apesar da polêmica sobre uma possível saída ao futebol inglês em julho.

O duelo deste domingo marca o 315º Majestoso da história. São 113 vitórias do Corinthians contra 97 do São Paulo, além de 104 empates. Em 72 confrontos pelo Campeonato Brasileiro, o equilíbrio prevalece. São 30 empates, com 23 triunfos corintianos, e 19 dos são-paulinos.

O Corinthians não vence o São Paulo há três partidas. A última vitória contra o rival foi em julho do ano passado, por 2 a 1, na semifinal da Copa do Brasil – o time do Morumbi venceu na volta e ainda ficou com o título do torneio. De lá para cá, são três vitórias consecutivas do time tricolor.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS – Carlos Miguel; Matheuzinho, Cacá, Caetano (Raniele) e Hugo; Raniele (Fausto Vera), Breno Bidon e Igor Coronado; Wesley, Pedro Raul (Fausto Vera) e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

SÃO PAULO – Jandrei; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Alisson e Nestor; Lucas Moura, Luciano e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (Fifa- SC).

HORÁRIO – 16h (horário de Brasília).

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo (SP).