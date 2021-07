Sem troca com o Inter, Luiz Adriano deve permanecer no Palmeiras

Titular na conquista da Tríplice Coroa e camisa 10 do Palmeiras, Luiz Adriano deve permanecer no elenco do Palmeiras. Segundo apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA, após o término na negociação que envolvia uma possível troca do atacante por Thiago Galhardo, do Internacional, a probabilidade de saída do atacante neste momento diminuiu.

Colorados e Alviverdes engrenaram uma conversa para uma troca entre os dois atletas há poucos dias. Após estarem perto de um desfecho positivo, Mauricio Galiotte, presidente do Verdão, recuou e encerrou a conversa com o time gaúcho.

Após a recusa do cartola, as chances de saída do atacante diminuíram neste momento. Outras notícias de novas negociações ou sobre Luiz Adriano estar insatisfeito no Palmeiras são apenas rumores.

Consultada pela reportagem do L!/NP, a assessoria do atleta negou qualquer informação acerca de novas negociações, reafirmando que ele tem como objetivo continuar ajudando o Verdão.

– Com base nas notícias que estão sendo veiculadas a respeito do atleta Luiz Adriano, a Assessoria do atacante, informa que não existe nenhuma negociação envolvendo o jogador neste momento. O mesmo é atleta do Palmeiras e tem como objetivo ajudar o clube e o grupo nos objetivos da temporada – diz a nota da assessoria.

Com o camisa 10 à disposição de Abel Ferreira, o Palmeiras volta aos gramados no próximo domingo (04), diante do Sport, em Recife, às 16h. A partida é valida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.



