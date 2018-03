Sem torcida, Flamengo empata com River Plate em estreia na Libertadores

Diante de vazias arquibancadas no Engenhão, Flamengo e River Plate sentiram falta do empurrão das torcidas nesta quarta-feira. Num jogo de futebol morno e de emoções somente no segundo tempo, o time carioca empatou com o rival argentino por 2 a 2, em sua estreia nesta edição da Copa Libertadores. O resultado teve sabor de derrota porque o River igualou o placar somente aos 41 minutos do segundo tempo.

Todos os gols saíram na etapa final da partida, que abriu o Grupo 4 da competição – Emelec (Equador) e Independiente Santa Fe (Colômbia) vão se enfrentar nesta quinta-feira. O time carioca chegou a liderar o placar por duas vezes, mas cedeu o empate nos dois momentos. Henrique Dourado abriu o placar, de pênalti, e Mora igualou apenas dois minutos depois. Na sequência, Everton devolveu a vantagem ao anfitrião. Mas Mayada sacramentou o empate.

Com o resultado, o Flamengo desperdiçou a chance de sair na frente na equilibrada chave da Libertadores. Apesar da tradição do River, o time brasileiro era considerado o favorito para este jogo porque vive fase melhor, vindo do título da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, enquanto a equipe argentina é apenas o 21º colocado do Campeonato Argentino.

A partida desta noite foi realizada sem público por determinação da Conmebol. O Flamengo foi punido com multa de US$ 300 mil (cerca de R$ 940 mil) e perda de dois mandos de campo na Libertadores por conta da confusão na final da Copa Sul-Americana do ano passado. Na ocasião, perdeu o título para o Independiente e seus torcedores invadiram e causaram quebra-quebra no estádio do Maracanã.

O JOGO – Se estivesse presente no Engenhão, as torcidas das duas equipes teriam saído para o intervalo insatisfeitas com o desempenho de ambos os times. Flamengo e River fizeram um primeiro tempo sem graça, de quase nenhuma emoção, e apenas dois lances ofensivos de maior relevância.

Henrique Dourado foi o responsável a criar a única boa chance do Flamengo na etapa, aos 25 minutos. Após dominar de costas e fazer o giro, ele bateu forte e parou na boa defesa do goleiro Armani. Pelo River, o perigo veio em cobrança de falta de Mora, de longe, aos 45 minutos. Diego Alves defendeu com estilo.

Diante de um futebol morno, o que mais chamou a atenção na etapa inicial foi a cotovelada de Jonas no rosto de De La Cruz. A jogada violenta não gerou maior consequência para o jogador do Flamengo, mas custou um dente ao atleta do River.

Na segunda etapa, as duas equipes fizeram nos dez primeiros minutos tudo o que não fizeram nos 45 anteriores. Aos 8, Diego sofreu falta dentro da área. Henrique Dourado converteu a penalidade, com um chute tranquilo no canto. Antes da cobrança, jogadores dos dois times se desentenderam em campo, sem maiores consequências.

Apenas dois minutos depois, o River buscou o empate, em lance irregular. Após cobrança de falta na área, Mora desviou de cabeça, quase de costas. O atacante do time argentino estava em posição irregular na jogada.

O empate só durou até os 21 minutos, quando Everton recebeu dentro da área, dominou no peito, girou e bateu no canto, anotando o segundo gol rubro-negro. Na sequência, o Flamengo teve chance para ampliar com Paquetá e Everton Ribeiro em rápida jogada pela esquerda, que parou na defesa argentina.

Sem aproveitar sua chance, o time mandante viu o River surpreender nos minutos finais. Aos 41, Mayada encheu o pé de longe e mandou rasteiro, surpreendendo Diego Alves, que não alcançou a bola em seu canto direito.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 2 x 2 RIVER PLATE

FLAMENGO – Diego Alves; Pará (Rodinei), Réver, Juan e Renê; Jonas (Romulo), Lucas Paquetá, Diego e Everton Ribeiro; Everton (Willian Arão) e Henrique Dourado. Técnico: Paulo César Carpegiani.

RIVER PLATE – Franco Armani; Montiel, Maidana, Martínez e Saracchi; Ponzio, Zuculini (Mayada) e Enzo Pérez (Scocco), De la Cruz (Quintero); Mora e Lucas Pratto. Técnico: Marcelo Gallardo.

GOLS – Henrique Dourado (pênalti), aos 8, Mora, aos 10, Everton, aos 21, e Mayada, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Maidana, Martínez, Diego, Zuculini, Henrique Dourado, Everton, Réver.

ÁRBITRO – Michel Espinoza (Fifa/Peru).

RENDA E PÚBLICO – Não houve.

LOCAL – Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).