Sem tempo para lamentação! Elenco do Avaí se reapresenta neste domingo visando duelo contra o Santos Jogo contra o Peixe acontece no próximo sábado (16)

O Avaí vai ter muito tempo para lamentar a derrota acachapante sofrida no confronto contra o Red Bull Bragantino, no último sábado (09), em jogo realizado no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pelo placar de 4 a 0.

>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS

O time avaiano se reapresentou já neste domingo para treinamento visando o duelo contra o Santos, dia 16 de julho, no estádio da Ressacada. Vale ressaltar que o Leão da Ilha permanece em Atibaia, cidade próxima a Bragança Paulista, até quarta-feira para um período de treinamento.

O único jogador que voltou à Florianópolis foi Arthur Chaves, que sofreu lesão muscular e fará o tratamento na capital catarinense. Bressan, que está recuperado de lesão, se reapresentou ao elenco e já trabalha com seus companheiros de time.

E MAIS: