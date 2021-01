Sem tempo a perder, Flamengo já mira confronto com o Palmeiras; veja a programação do resto da semana De volta ao G-4, equipe rubro-negra volta a campo na próxima quinta-feira para encarar o Palmeiras, às 19h, em Brasília

O primeiro passo na semana cheia e decisiva foi concluído com sucesso. Nesta segunda-feira, em Goiânia, o Flamengo venceu o Goiás por 3 a 0 e reencontrou o caminho das vitórias após três tropeços seguidos. Agora, de volta ao G-4 do Brasileirão, o Rubro-Negro volta as atenções para o confronto direto contra o Palmeiras na próxima rodada, em Brasília.

Na manhã desta terça-feira, a delegação rubro-negra embarca com destino à capital federal, onde ficará pelos próximos cinco dias. Rogério Ceni comandará uma atividade já nesta terça, no CT do Brasiliense, e fechará a preparação para o duelo contra o clube paulista na quarta-feira. A partida está marcada para começar às 19h de quinta-feira no Mané Garrincha.

Após o jogo, o Flamengo seguirá em Brasília e treinará novamente no CT do Brasiliense na sexta-feira e no sábado. Sábado, aliás, é o dia em que a delegação rubro-negra voltará a utilizar voo fretado para, na parte da tarde, viajar para Curitiba, onde enfrentará o Athletico-PR no domingo, na Arena da Baixada. Somente após esta partida, a equipe retornará ao Rio de Janeiro.

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO NO RESTANTE DA ‘SEMANA-CHAVE’

Terça (19/1) – Viagem para Brasília e treino no CT do Brasiliense.

Quarta (20/1) – Treino no CT do Brasiliense

Quinta (21/1) – Jogo contra o Palmeiras (Mané Garrincha)

Sexta (22/1) – Treino no CT do Brasiliense

Sábado (23/1) – Treino no CT do Brasiliense e viagem para Curitiba

Domingo (24/1) – Jogo contra o Athletico-PR (Arena da Baixada) e viagem para o Rio

Na quarta colocação, com 52 pontos, o Flamengo está a cinco do líder São Paulo e tem um jogo a menos em relação ao rival. Caso vença Palmeiras e Athletico, o Rubro-Negro pode assumir a liderança da competição no fim de semana, dependendo dos outros resultados das próximas rodadas.

