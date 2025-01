Sem Tarcísio, Ricardo Nunes toma posse para seu segundo mandato em São Paulo

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), foi empossado para o seu segundo mandato à frente da Prefeitura na tarde desta quarta-feira, 1º. O termo foi assinado em evento realizado na Câmara dos Vereadores.

Nunes permanece no cargo após vencer Guilherme Boulos (PSOL) nas eleições do ano passado. Ele terá como vice o militar Ricardo Mello Araújo (PL).

Ricardo Nunes tomou posse sem a presença de seu principal padrinho político nas eleições, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O chefe do Palácio dos Bandeirantes está nos Estados Unidos, em férias com a família.

Entretanto, a ausência de Tarcísio estaria relacionada ao estremecimento da relação entre ele e Nunes. Nos bastidores, há incômodos com a postura do prefeito em relação aos aliados. A informação foi publicada inicialmente pelo portal Metrópoles e confirmada pelo site IstoÉ com duas fontes próximas a Nunes.

Nem mesmo o governador em exercício, Felício Ramuth (PSD), compareceu à solenidade. Outros apoiadores da campanha, como o presidente do MDB, Baleia Rossi, e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), também não participaram do evento.

Ricardo Nunes assumiu a Prefeitura de São Paulo em 2021, após a morte do então prefeito Bruno Covas (PSDB), de quem era vice. Em três anos, saiu de desconhecido para ser reeleito para o comando da maior cidade da América Latina.

Durante sua trajetória, enfrentou Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) no primeiro turno mais acirrado da história paulistana. Na segunda etapa, venceu Boulos com tranquilidade, perdendo em apenas três colégios eleitorais.