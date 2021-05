Sem surpresas, Série D define os últimos quatro classificados à fase de grupos

Sem surpresas, aconteceu neste domingo a rodada de volta da fase preliminar do Campeonato Brasileiro da Série D – a quarta divisão nacional. Brasiliense-DF, GAS-RO e Rio Branco-ES avançaram com vitórias em casa, enquanto que o Tocantinópolis-TO confirmou a sua vaga fora, nas cobranças de pênaltis. Cada classificado, agora, vai entrar em um grupo já pré-estabelecido. A nova etapa começa no próximo final de semana.

No estádio Serejão, em Brasília, o Brasiliense fez 3 a 1 em cima do Real Ariquemes-RO, conquistando a sua segunda vitória porque tinha vencido na ida por 2 a 0. Agora entra no Grupo A5. No estádio Canarinho, em Boa Vista, o GAS fez 3 a 0 em cima do Santana-AP, também chegando à segunda vitória após fazer 2 a 1 na ida. O time de Roraima entra no Grupo A1.

Também jogando em casa, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), o Rio Branco se impôs diante do Aquidauanense-MS por 2 a 0, após já ter vencido fora por 4 a 1. A sua vaga estava reservada no Grupo A6.

A vaga mais disputada teve como palco o estádio Helvídio Nunes, na cidade de Picos (PI). O time da casa precisava descontar a derrota sofrida fora por 2 a 0 para o Tocantinópolis. O Picos-PI até conseguiu vencer por 3 a 1, igualando o saldo de gols. Nos pênaltis, o clube de Tocantins se deu melhor e até com tranquilidade, vencendo a disputa por 4 a 1. Agora entra no Grupo A2.

A competição vai reunir oito grupos regionais de oito times, em um total de 64 participantes. Na primeira fase eles se enfrentam em dois turnos (14 jogos). Os quatro melhores vão avançar à segunda fase. Depois começa a fase de mata-mata até a definição do campeão. Os semifinalistas vão garantir o acesso à Série C de 2022.

