Sem Suárez, Grêmio joga mal, mas obtém empate diante do Bahia na Fonte Nova pela Copa do Brasil

O Grêmio sentiu muito a ausência de Suárez, jogou mal, mas conseguiu o empate diante do Bahia, por 1 a 1, nesta terça-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador, no primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta será dia 12, em Porto Alegre, e uma nova igualdade levará a decisão da vaga na semifinal para os pênaltis. Quem vencer segue na competição.

Pouco antes de começar a partida, o técnico Renato Gaúcho perdeu Suárez, que sentiu uma lesão no aquecimento e foi substituído por Vina. O clima de decisão criado pela entusiasmada torcida do Bahia não contagiou os jogadores das duas equipes. O primeiro tempo foi muito ruim tecnicamente, com um índice grande de passes errados.

O Grêmio sentiu muito a falta de Suárez, ainda mais porque Vina errou a maioria das jogadas, a ponto de Renato Gaúcho chamar o jogador na lateral do campo para adverti-lo. O atleta tentou um chute de longe, mas faltou força para superar Marcos Felipe.

O Bahia apresentou muitos problemas defensivos, mas foi empurrado pela torcida. Com isso, ficou mais perto de abrir o placar. Aos 12 minutos, Everaldo bateu cruzado e errou por pouco. Já aos 29, Cauly acertou um forte chute da intermediária, exigindo boa defesa de Gabriel Grando.

O segundo tempo começou de forma surpreendente. O Grêmio pressionou em uma bola parada, mas o Bahia foi muito rápido no contra-ataque, com a velocidade de Ademir e Kayky. A finalização certeira coube a Everaldo, aos dois minutos: 1 a 0, Bahia.

Com a vantagem no placar, o Bahia se fechou, deixando a iniciativa para o Grêmio, que, mesmo desorganizado, tentou pressionar em busca do empate. Bitello chegou a criar uma oportunidade, mas o Bahia seguiu mais perigoso, principalmente pela direita com Ademir, muito veloz para a marcação de Kannemann.

A partir dos 30 minutos, Renato Gaúcho passou a fazer alterações no Grêmio em busca de maior agressividade. O técnico apostou em Ferreira e Nathan. O time foi à frente, pressionou e foi conseguir a igualdade, aos 49 minutos, com Cuiabano, outro que entrou na etapa final. Ele completou para o gol, após cruzamento da esquerda de Reinaldo.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 1 GRÊMIO

BAHIA – Marcos Felipe; Cicinho, Kanu, Gabriel Xavier e Jhoanner Chávez; Acevedo, Rezende e Cauly (Lucas Mugni); Ademir (Ryan), Everaldo (Everton) e Kayky (Diego Rosa). Técnico: Renato Paiva.

GRÊMIO – Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann (Ferreira); João Pedro (Gustavo Martins), Villasanti, Carballo (Nathan), Bitello, Cristaldo (Cuiabano) e Reinaldo; Viña (André). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS – Everaldo aos dois minutos e Cuiabano aos 49 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Villasanti, Jhoanner Chávez, Lucas Mugni, Diego Rosa e Kanu.

ÁRBITRO – Ramon Abate Abel (SC).

RENDA – R$ 1.209.253,00.

PÚBLICO – 38.153 torcedores (total).

LOCAL – Arena Fonte Nova, Salvador (BA).





