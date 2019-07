Sem Sobis à disposição, Odair fecha único treino do Inter para enfrentar o Ceará

O técnico Odair Hellmann resolveu adotar o mistério ao comandar nesta sexta-feira o único treino de preparação do Internacional para o jogo diante do Ceará, no sábado, às 19 horas, no Beira-Rio, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador fechou a atividade realizada justamente no estádio na tarde desta sexta, quando definiu a equipe que irá a campo para encarar o time cearense.

Para este duelo, o comandante não poderá contar com o atacante Rafael Sobis, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, assim como não terá o volante Rodrigo Dourado, lesionado, que não atua desde a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no último dia 10, pelo confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Santiago Tréllez é o favorito para substituir o primeiro destes desfalques no ataque.

O elenco colorado só realizou um treinamento de preparação para encarar o Ceará pelo fato de que na última quarta-feira à noite enfrentou o Nacional, em Montevidéu, onde venceu por 1 a 0 o confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. E a equipe só retornou da capital uruguaia na quinta-feira, antes de voltar a treinar nesta sexta.

Uma provável escalação do Inter para o jogo deste sábado é a seguinte: Marcelo Lomba (Danilo Fernandes); Heitor, Rodrigo Moledo (Bruno Fuchs), Klaus e Natanael; Rithely, Nonato, Sarrafiore, Wellington Silva e Guilherme Parede; Tréllez.

Odair Hellmann deve poupar vários titulares, como por exemplo, Edenilson, Patrick, D’Alessandro, Nico López e Paolo Guerrero, visando preservar estes atletas para o confronto de volta das oitavas de final da Libertadores, marcado para a próxima quarta-feira, às 19h15, no Beira-Rio.

Depois do treinamento desta sexta-feira, o lateral-esquerdo Natanael concedeu entrevista coletiva e projetou mais um triunfo da equipe colorada, que hoje ocupa a sexta posição do Brasileirão, com 17 pontos. “Sabemos que é um jogo difícil. Estamos na expectativa de fazer um grande jogo amanhã, conseguir um resultado importante. Sabemos que dentro de casa somos muito fortes”, ressaltou o atleta ao se referir ao Beira-Rio, onde o time gaúcho está invicto nesta edição da competição.