Sem seus astros, Bélgica encara Rússia em São Petersburgo; Gales quer voltar a surpreender

A Eurocopa, que começou nesta sexta-feira com a vitória da Itália sobre a Turquia, ganha velocidade a partir deste sábado com a estreia de um sério candidato, a Bélgica, e da seleção revelação da edição de 2016, o País de Gales de Gareth Bale.

Com três jogos por dia, se por um lado há os favoritos belgas, também vão entrar em campo os estreantes finlandeses.

Muitos olhos estarão voltados para o retorno dos ‘Diabos Vermelhos’ a São Petersburgo, onde foram eliminados na Copa do Mundo há três anos nas semifinais. Sua estreia na Eurocopa contra a Rússia (16h00, horário de Brasília) poderá encerrar uma primeira rodada emocionante para os fãs de futebol, que começará com o confronto entre o País de Gales, um time surpresa em 2016, e a Suíça (10h00 de Brasília), partida do grupo A, de Itália e Turquia.

Na outra partida do grupo B da Bélgica, a Dinamarca de Christian Eriksen, que tem a vantagem de disputar os três jogos em Copenhague, enfrenta a Finlândia de Teemu Pukki (13h00 de Brasília), que faz sua estreia na primeira Euro de sua história.

A disputa para os ‘Diabos Vermelhos’ será relativamente fácil na fase de grupos, ainda mais levando em conta que apenas oito (de 24) seleções serão eliminadas nesta rodada do torneio.

Apenas o anunciado desfalque de Kevin De Bruyne, que não viajou para São Petersburgo, e a improvável presença como titular de seu capitão Eden Hazard, com uma lesão na coxa, dão esperanças para uma surpresa russa.

“Conclui apenas uma semana de treino”, explicou o jogador do Real Madrid à RTBF na quinta-feira. “Vamos ver com a equipe médica o que farei no primeiro jogo. Ser titular será uma escolha do treinador, mas ainda não estou 100%. Então veremos”.

– “Belgas seguem sendo favoritos” –

O problema para a Rússia é que mesmo que a Bélgica não possa contar com suas duas estrelas na cidade dos czares, ela ainda tem Romelu Lukaku. Campeão italiano pela Inter de Milão, o colosso belga foi o jogador mais decisivo da Serie A nesta temporada com 24 gols e 9 assistências.

Por esta razão, o capitão russo, Artem Dzyuba, um dos que jogaram na seleão que chegou às quartas de final em sua Copa do Mundo em 2018, considera que “os belgas ainda são os favoritos”.

Contra a Suíça de Xherdan Shaqiri, os galeses também têm desfalques significativos. Sem Robson-Kanu, um dos heróis do time que avançou até as semifinais, nem seu treinador Ryan Giggs, afastado em abril devido às graves acusações de violência contra sua ex-namorada e a irmã dela, algo que ele nega.

Os ‘Dragões’, no entanto, poderão se apoiar em Gareth Bale. Aos 31 anos, o jogador do Real Madrid, emprestado ao Tottenham, recuperou o otimismo no final da temporada com sete gols nos últimos seis jogos da Premier League.

É verdade que ele não marca com a camisa de sua seleção desde outubro de 2019, quando balançou as redes contra a Croácia.

“Não importa. Já dei assistências. Sempre contribuo. Não estou preocupado”, disparou ele nesta sexta-feira em Baku em entrevista coletiva.

O zagueiro da Suíça, Loris Benito, sabe que todo cuidado é pouco. “Nunca joguei contra jogadores galeses como Bale ou (Aaron) Ramsey”, disse ele em entrevista à AFP, antecipando uma partida fisicamente exigente. “Os galeses são guerreiros, eles lutarão até o fim.”

— Programação dos dois primeiros dias da Eurocopa (horário de Brasília):

Grupo A

Sexta-feira, em Roma: Turquia – Itália 0 – 3

Sábado, em Baku: País de Gales – Suíça (10h00)

Grupo B

Sábado, em Copenhagen: Dinamarca – Finlândia (13h00)

Sábado, em São Petersburgo: Bélgica – Rússia (16h00)

clv/bvo/gh/pm/aam

Veja também