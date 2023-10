Sem Sandy, Junior lança álbum e comenta nova fase da carreira: ‘Sou um artista pop’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/10/2023 - 8:09 Para compartilhar:

Junior voltou aos holofotes, desta vez em carreira solo, sem parceria da irmã, Sandy. No domingo, 29, o cantor lançou o primeiro trabalho dessa nova fase, “Solo — Vol. 1”, um álbum com 10 músicas. A ideia surgiu em 2019, durante a turnê de reencontro da dupla, “Nossa História”. Contudo, o lançamento foi atrasado devido à pandemia.

Ao “Fantástico”, Junior detalhou: “Durante todo o processo [da última turnê com Sandy], ali nos shows, me vinha essa reflexão de que eu estava distante de mim. E aí, sabe essa sensação de ‘Caraca, eu sou isso. Eu sou um artista pop. Eu não posso estar distante da música pop‘. Eu tinha parado há muito tempo, anos e anos sem dançar. E aquilo foi me dando tanto prazer”.

O cantor participou dos processos de composição e produção de todas as faixas, uma delas enviada pelo pai, o também cantor Xororó. “Eu mexi e transformei. Ela entrou no repertório e mexeu muito comigo. Eu falei: ‘Caraca, é bom isso. Essa letra está falando exatamente de tudo que eu senti'”, relembrou. Segundo ele, sua nova fase é composta por “um pop dançante, com momentos mais calmos, introspectivos, mais melancólicos. E momentos muito felizes, de muita pulsação, de grandes batidas”. “Nada talvez muito óbvio, talvez não pra mim. Eu gosto de quebrar um pouco expectativa. E é isso. Eu estou muito feliz”, concluiu.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias