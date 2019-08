Sem Rogério Ceni, Fortaleza supera CSA e volta a vencer após três rodadas

No duelo que fechou a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite desta segunda-feira, o Fortaleza voltou a vencer após três jogos para retomar a briga na parte de cima da tabela. Mesmo jogando fora de casa, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), já sem o técnico Rogério Ceni, que se transferiu para o Cruzeiro, o time cearense surpreendeu o CSA e venceu por 2 a 0. Bruno Melo e Edinho fizeram os gols da partida, ambos no primeiro tempo.

Com a vitória, o Fortaleza ganhou duas posições e, com 17 pontos, assumiu a 12ª colocação, a sete pontos do Corinthians (24), primeiro time dentro do G6. Já o CSA vive um momento totalmente diferente. Com apenas uma vitória em 14 jogos, o time alagoano amarga a zona de rebaixamento, na 19ª e penúltima colocação, com oito pontos.

O Fortaleza foi preciso quando foi ao ataque e abriu o placar logo aos 4 minutos. Juninho cobrou falta na área e Bruno Melo apareceu sozinho para cabecear para o fundo das redes, sem chances para o goleiro Jordi. Após o susto, o CSA passou a fazer pressão pelo empate.

Aos 15, Jonatan Gomez recebeu de Didira e chutou de primeira, da entrada da área, mas a bola, que tinha destino certo, desviou na defesa e acabou saindo pela linha de fundo. No lance seguinte foi a vez de Carlinhos ter uma boa chance para deixar tudo igual no placar. Aos 16, o lateral se livrou da marcação, invadiu a área e chutou cruzado, mas parou em uma defesa de dois tempos do goleiro Felipe Alves.

A resposta do Fortaleza, porém, veio novamente em forma de gol. Aos 36, Romarinho lançou para Edinho na área, que ganhou na velocidade dos zagueiros para bater na saída do goleiro, ampliando o placar para o time visitante. Nos minutos finais, a partida seguiu movimentada, mas sob controle do time cearense.

Na volta do intervalo, o CSA exerceu uma certa pressão nos primeiros minutos, mas foi o Fortaleza que criou a primeira chance do segundo tempo. Aos 8, Vásquez cruzou rasteiro na área com precisão, mas quando Edinho foi completar para o gol, a defesa do CSA conseguiu afastar o perigo no momento certo.

Já, aos 15, foi a vez de enfim o CSA criar uma boa jogada. Alan Costa lançou Euler, que limpou o zagueiro e bateu cruzado, mas parou em uma boa defesa do goleiro Felipe Alves. Nos minutos finais, aos 42, o experiente atacante Alecsandro também teve uma chance de marcar o gol de honra do time da casa, mas de voleio mandou a bola no travessão. Até por conta disso, o jogo terminou mesmo com a vitória do Fortaleza por 2 a 0.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Fortaleza recebe o Internacional, no Castelão, às 17h. No domingo, o CSA visita o Fluminense, no Maracanã, às 16h.

FICHA TÉCNICA:

CSA 0 x 2 FORTALEZA

CSA – Jordi; Apodi (Dawhan), Alan Costa, Luciano Castán e Carlinhos; Jean Kléber, João Vitor, Jonatan Gómez e Didira (Euller); Ricardo Bueno (Bustamente) e Alecsandro. Técnico: Argel Fucks.

FORTALEZA – Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Roger Carvalho e Bruno Melo; Felipe, Juninho e Mariano Vazquez (Marlon); Edinho (Osvaldo), Romarinho (André Luís) e Welligton Paulista. Técnico: Marconne Montenegro (interino).

GOLS – Bruno Melo, aos 4, e Edinho, aos 36 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Gilberto Castro Junior (PE).

CARTÕES AMARELOS – Didira, João Vitor e Alan Costa (CSA) e Gabriel Dias (Fortaleza).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).