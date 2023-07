Sem Roger, Ultraje a Rigor invade a praia do rock e moto em Brasília

Mauro Balhessai Mauro Balhessa - https://istoe.com.br/autor/mauro-balhessa/ 28/07/2023 - 11:58 Compartilhe

Recentemente, integrantes do Ultraje a Rigor decidiram formar o The Ultrajantes, que funciona como um braço da banda original, mas sem o fundador Roger – que após mais de 40 anos de estrada prefere se preservar.

“O Roger continua tocando e ama tocar. O Ultraje é uma pedra preciosa para ele, é o legado dele. Mas agora ele pode fazer um pouco o que quer”, afirma o baterista Bacalhau.

A nova banda também conta com Mingau (baixo), Marcos Kleine (guitarra) e recebeu Ivan Sader, que conseguiu “segurar” muito bem os vocais.

“Tinha uma carência dos fãs para assistir a banda e ele (Roger) deu a benção para a gente curtir”

A banda invadiu a praia do festival Capital Moto Week e fez sua apresentação nesta quinta-feira, 27. O set list contou, claro, com clássicos da banda como “Inútil”, “Independente Futebol Clube”, “Ah, se eu fosse homem” e “Ciúme”.

A lista de covers incluiu “Me lambe” dos Raimundos – em uma homenagem ao Canisso, baixista da banda que morreu no início do ano – e “Será” do Legião Urbana.

Ao vivo, o quarteto entrega tudo, do baixo à bateria, passando pelos solos de Kleine. E isso não é por acaso, trata-se de basicamente 75% do grupo que já toca junto.

Fãs envelheceram com a banda?

Kleine explica que a banda leva para seus shows, além do pessoal das “antigas”, uma público mais jovem.

“Tem uma galera nova indo por conta do programa The Noite. Também os pais ouvem em casa e os filhos crescem curtindo. E as músicas são atemporais: Inútil, Filha da Put*…”

Ultraje a Rigor segue

Paralelamente, o Ultraje a Rigor também segue. Inclusive contará com um show no Tokio Marine Hall em São Paulo, no próximo 26 de agosto – com o Roger.

