Sem remember: Sabrina Sato afirma que nunca ficou com ex-namorados

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/10/2024 - 15:20

A apresentadora Sabrina Sato afirmou que não é adepta do remember com ex-namorados e que nunca ficou com novamente com alguém após o término de um relacionamento. A declaração foi dada no programa “Sobre Nós Dois”, que ela apresenta ao lado de Marcelo Adnet.

Sato afirmou que gosta de levar boas recordações de seus antigos relacionamentos e que por isso prefere deixar a fila andar.

”Nunca peguei ex-namorado. Nunca peguei e nem pegarei. Quer dizer, não posso dizer que não pegarei, mas nunca peguei. Tenho muito carinho por eles e ressignifico as minhas relações. ‘Eu já tive com você, foi maravilhoso e eu quero ir embora com essa boa lembrança, te achando um homem maravilhoso e que foi bom pra mim por um tempo’”, afirmou.

Durante a fala, Adnet mandou um recado para o ator João Vicente Castro, que namorou a apresentadora. “Tá vendo João Vicente. Vai dormir, moleque”, brincou.

Sabrina Sato jamais pegou um ex! 🗣️Esse #SobreNósDois foi cheio de revelações e momentos divertidos! 😂 Sobrou até pro @joaovicente27! pic.twitter.com/AmsRLhieFJ — Canal GNT (@canalgnt) October 11, 2024

Ator e um dos criadores do Porta dos Fundos, Castro namorou Sabrina Sato entre 2013 e 2015 e hoje são amigos. Recentemente ele afirmou que levou um fora da ex-panicat Nicole Bahls justamente por ela não ficar com ex-namorados de amigas.

Atualmente a japonesa namora o ator Nicolas Prattes. Antes, ela foi casada com o ator Duda Nagle, com quem teve a sua única filha, Zoe, de 5 anos.