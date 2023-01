Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 13/01/2023 - 21:16 Compartilhe





O Corinthians não terá o trio Matheus Bidu, Ángel Romero e Yuri Alberto na estreia do Campeonato Paulista, neste domingo, contra o Red Bull Bragantino. Os dois primeiros estão fora por questões burocráticas, já o último não se recuperou de dores em um dos tornozelos, que tem atrapalhado o atleta desde a última quarta-feira (11).

Bidu ainda não teve o contrato com o Timão registrado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), diferentemente de Romero, que até apareceu no sistema, mas não poderá jogar porque o prazo de inscrição para a rodada inaugural do Paulistão se encerrou no último dia 10 de janeiro, mesma data que abriu a janela de transferências nacional. Portanto, não houve tempo hábil para que a documentação do atacante paraguaio chegasse a fim dele ser inscrito para a primeira rodada do Estadual.

Já no caso de Yuri Alberto, a direção corintiana aproveitou a ausência do jogador por lesão para registrar o novo contrato que firmou com o atleta na última semana. Antes emprestado pelo Zenit, da Rússia, o camisa 9 foi comprado pelo Timão na última terça-feira (10), com o clube cedendo o zagueiro Robert Renan e o volante Du Queiroz, que só vai ser transferido ao time russo no meio do ano.

Romero (à direita) faz trabalho interno durante pré-temporada corintiana (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Na última sexta-feira (13), a rescisão de Yuri foi publicada no BID, restando apenas a publicação do novo vínculo. A expectativa é que esse novo registro já conste no sistema da CBF na próxima segunda-feira (16) e não prejudique a presença do centroavante na segunda rodada do Paulistão, contra o Água Santa, na próxima quarta-feira (18), na Neo Química Arena. Esse otimismo também serve para Bidu e Romero, que são aguardados pela cúpula do futebol corintiano para o jogo contra o Netuno.

Inicialmente, o Corinthians inscreveu 20 atletas na lista A do Paulistão. O clube alvinegro tem até o dia 10 de fevereiro para registrar mais seis jogadores e chegar em 26 profissionais relacionados, que é o número máximo permitido. Desses seis nomes que ainda poderão ser inscritos estão Bidu, Romero e Yuri, restando apenas três ‘em branco’, para o caso do Timão fazer alguma contratação no meio do percurso.





Já a lista B conta com 28 jogadores. Esse grupo contempla atletas entre 16 e 20 anos que estejam jogando na base do clube há pelo menos um ano.

Ainda que esteja definitivamente integrado ao elenco profissional desde 2020, o goleiro Matheus Donelli atende os requisitos de formação e está na segunda lista para abrir espaço na principal. No entanto, mesmo sendo ilimitada para inscrição de jogadores, há uma limitação de cinco deles para serem relacionados por jogo.

Matheus Bidu (à frente) ainda não teve nome registrado no BID (Foto: Rodrigo Coca/Ag,Corinthians)

Confira a primeira leva de inscritos pelo Corinthians nesta edição do Campeonato Paulista:

LISTA A

Goleiros: Carlos Miguel e Cássio

Laterais: Fábio Santos, Fagner e Rafael Ramos

Zagueiros: Balbuena, Bruno Méndez, Caetano e Gil

Meio-campistas: Cantillo, Du Queiroz, Fausto Vera, Giuliano, Maycon, Paulinho, Renato Augusto e Roni

Atacantes: Adson, Júnior Moraes, Róger Guedes

LISTA B

Goleiros: Cadu, Felipe Longo, Kauê e Matheus Donelli

Laterais: Caipira, Léo Mana e Vitor Meer

Zagueiros: Alemão, João Pedro Tchoca, Murillo, Renato e Vinicius Cressi

Meio-campistas: Biro, Breno Bidon, Gabriel Moscardo, Guilherme Henrique, Matheus Araújo, Pedrinho, Riquelme, Ryan e Thomas Argentino

Atacantes: Arthur Sousa, Felipe Augusto, Giovane, Kayke, Pedro, Juninho e Wesley

