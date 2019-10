Sem receber há dois meses, Flamengo pode romper contrato com patrocinador

Rio – O Flamengo pode romper o contrato de patrocínio com a Universidade Brasil em breve. De acordo com o site “UOL”, a empresa deve dois meses de pagamento ao Rubro-Negro e o fim da parceria é cada vez mais iminente.

Além da inadimplência, o dono da empresa, José Fernando Pinto da Costa, foi detido de fraude no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do Governo Federal, o que já é visto pelo clube como suficiente para o rompimento do acordo.

A diretoria rubro-negra já conversa com eventuais substitutos e o omoplata da camisa pode ter um novo patrocínio em breve.