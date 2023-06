Sem querer, Neymar revela nome escolhido para a filha com Bruna Biancardi

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/06/2023 - 13:30 Compartilhe

Ao que parece, o casal Neymar Jr. e Bruna Biancardi já escolheu o nome da herdeira que está para chegar.

O anúncio não aconteceu oficialmente, mas o craque do PSG acabou deixando escapar o possível nome da criança durante o Chá Revelação, que aconteceu no último sábado (24), na mansão do jogador, na cidade de Mangaratiba, Costa Verde do Estado do Rio.

A menina deve se chamar Mavie. Esse foi o nome que o atleta gritou enquanto cantava com Biancardi a música “A lenda”, sucesso com a dupla Sandy & Junior, da qual a influenciadora é fã.

E não parou por aí. O influenciador Xurrasco, que participou do evento que revelou o sexo da criança, também citou o mesmo nome em suas redes sociais.

O nome pode ter sido inspirado na expressão francesa “ma vie”, que significa “minha vida”. Bruna Biancardi será mamãe de primeira viagem. Já Neymar será pai pela segunda vez. Seu primogênito, Davi Lucca, tem 11 anos e é fruto de seu antigo relacionamento com Carol Dantas.

Vale destacar que o sexo da criança não seria uma supresa revelado no evento. É que correram na web boatos de que em Santos, cidade onde o craque começou a carreira no Futebol, todos já estariam sabendo. Isso porque a mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, teria anunciado em um salão de beleza que frequenta que seria avó de uma menina.

