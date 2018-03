Sem querer, Datena mostra número de celular de Doria na TV

O apresentador José Luiz Datena cometeu uma gafe na edição desta segunda-feira (12) de seu programa na Band. Ao comentar que o prefeito de São Paulo, João Doria, havia confirmado sua candidatura ao governo do estado, o apresentador exibiu o número de celular do prefeito ao vivo em seu programa.

Durante o programa, Datena trocou mensagens com o prefeito e divulgou a candidatura de Doria ao governo de São Paulo em primeira mão. Animado com a notícia, o apresentador pediu que o câmera focasse a imagem em seu celular. Foi quando a imagem com a foto de Doria e o número de celular do prefeito foi exibida.

Ao colunista Maurício Stycer, do UOL, Datena disse lamentou o fato. “Foi realmente sem intenção. Peço desculpas”.